В Москве мошенники обманули девочку-подростка на 32 миллиона рублей

В Москве мошенники обманули 13-летнюю девочку на 32 миллиона рублей. Об этом сообщило Главное управление МВД России по столице.

С заявлением в полицию обратилась 57-летняя мать школьницы. По предварительным данным, девочке звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных организаций. Они убедили ее сообщить код из СМС, а затем заявили, что данные ее родителей якобы попали к злоумышленникам и от их имени финансируется противоправная деятельность.

Чтобы избежать якобы возможной уголовной ответственности, подростка заставили провести «онлайн-обыск» и передать ключи от квартиры неизвестному возле дома на улице Маршала Жукова.

Получив доступ в жилье, злоумышленник вскрыл сейф и забрал золотые украшения с бриллиантами, браслеты, часы, серьги, а также 1,5 миллиона рублей, принадлежавшие матери девочки. Общий ущерб составил более 32 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 19-летнего жителя Москвы и 21-летнюю уроженку Уфы. По версии следствия, молодой человек передал похищенное сообщнице, которая сдала ювелирные изделия в ломбард, а полученные деньги передала другому участнику схемы.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас правоохранители устанавливают других возможных участников преступления.

Полиция напоминает, что при звонках от неизвестных, которые представляются сотрудниками организаций или правоохранительных органов, не следует выполнять их указания и передавать личные данные или имущество.

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