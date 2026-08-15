Путин заявил о беспрецедентном уровне партнерства России и КНДР

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 45 0

Президент РФ отметил развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна по различным направлениям.

Путин об отношениях России и КНДР

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Отношения между Россией и КНДР достигли беспрецедентно высокого уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня освобождения.

«Сегодня отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Наши государства активно сотрудничают на всех направлениях», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что основу дружбы и взаимопомощи двух стран заложила совместная борьба корейских патриотов и советских военнослужащих против японского колониального господства.

Президент России выразил уверенность, что Москва и Пхеньян продолжат совместную работу по вопросам двусторонней и международной повестки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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