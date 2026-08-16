Умер народный артист России Леонид Рудой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 47 0

Актер, посвятивший большую часть творческой жизни Вологодскому драмтеатру, ушел из жизни на 81-м году.

Что известно об актере Леониде Рудом

Фото: ВКонтакте/Министерство культуры Вологодской области/mincult35

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Народный артист России Леонид Рудой умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в Министерстве культуры Вологодской области.

«Сегодня ночью на 81-м году жизни не стало народного артиста России Леонида Рудого», — говорится в сообщении ведомства.

Большую часть своей творческой жизни актер посвятил Вологодскому драматическому театру, где исполнил более сотни ролей. Его работы неоднократно отмечали призами и премиями Международного театрального фестиваля «Голоса истории».

В Министерстве культуры Вологодской области Рудого назвали ярким и самобытным представителем русской реалистической школы. Зрителям он запомнился как мастер перевоплощения, которому были подвластны как драматические, так и комедийные роли.

В марте 2007 года за заслуги в области искусства Рудому присвоили звание народного артиста Российской Федерации. В 2011 году он получил премию «За большой личный вклад в развитие театрального искусства Вологодской области».

В этом году, накануне 80-летия актера, Рудого наградили медалью «За заслуги перед Вологодской областью». Последние годы из-за возраста и состояния здоровья Рудой уже не выходил на сцену, однако продолжал следить за жизнью театра.

О времени прощания с актером в региональном Минкультуры сообщат дополнительно.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти актера Николая Кучица, известного зрителям по сериалу «Каменская». За годы творческой карьеры он сыграл около 40 ролей в кино и телепроектах.

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