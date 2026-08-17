Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию с концертами

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 603 0

Организаторы рассчитывают на рекордные 160 тысяч зрителей.

Канье Уэст даст концерты в Санкт-Петербурге

Фото: www.globallookpress.com/ Javier Rojas

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Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» в октябре 2026 года

Американский рэпер Канье Уэст объявил о двух концертах в Санкт-Петербурге, которые состоятся 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена». Об этом сообщило агентство Say Agency, которое занимается организацией выступлений зарубежных звезд в России.

Ожидается, что на каждом из шоу соберется до 80 тысяч поклонников, а общая аудитория за два дня может достигнуть 160 тысяч человек.

Шоу станет одним из самых масштабных концертов мирового уровня в России за последние годы. Интерес к выступлению подогревается не только статусом артиста, но и его скандальной репутацией. В 2025 году агентство 33& West разорвало контракт с рэпером из-за его публикаций в соцсети X.

Ранее команда Уэста уже пыталась организовать его концерт в России ранее — он был запланирован на июнь 2024 года, однако тогда договоренности сорвались. В июне того же года артист все же посетил Москву, но с частным визитом — он прилетел на 40-летие модельера Гоши Рубчинского. Тогда рэпер прогулялся по Красной площади, отдыхал на яхте и посещал рестораны, но до сцены так и не добрался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выступление американского рэпера Канье Уэста в Алматы не состоялось в запланированную дату из-за неблагоприятных метеоусловий и перебоев с электроснабжением. Музыкант опубликовал соответствующее заявление на своей официальной странице в социальной сети.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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