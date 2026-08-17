Напролом: марокканцы штурмом пытаются взять Испанию

Мигранты в Сеуте устроили акцию протеста

Около 50 тысяч мигрантов вновь попытались взять штурмом испанские рубежи. Толпы марроканцев отступили только тогда, когда пограничники стали стрелять в воздух. На пляжах Сеуты до сих пор остаются сотни нелегалов. Они устроили стихийный протест: требуют предоставить им убежище, выдать документы и пустить дальше — на территорию Евросоюза.

«Мы хотим лишь нормально жить, вот и все. У нас на родине нет прав, нет денег, ничего нет. Но с нами должны обращаться по-человечески. И именно этого мы и пытаемся добиться!» — рассказывают мигранты.

Из-за наплыва марокканцев Сеута буквально оказалась на грани выживания. Сообщается о вспышках кори, туберкулеза, чесотки. Больницы не справляются, а врачи массово увольняются. Одним из главных виновников этой катастрофы называют министра здравоохранения. Как только он появился в городе, жители окружили его машину, а самого чиновника освистали.

Массовый поток беженцев из Марокко устремился в испанскую Сеуту 30 июля. Попытки пересечения границы привели к гибели как минимум 57 человек. Более 60 тысяч нелегалов смогли попасть на территорию Испании, в ответ Мадрид задействовал военные и полицейские силы, которым, в том числе, пришлось применять слезоточивый газ.

Испания закрыла единственный действующий пограничный пункт в Мелилье на севере Африки. Затем обе страны достигли соглашения о депортации тех, кто незаконно пересек границу. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что почти все мигранты вернулись из Сеуты в Марокко.

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