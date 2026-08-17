Пять тысяч участников и 200 компаний из КНР: в Казани стартовал форум «Ростки»

В Казани стартовал международный форум «Ростки»

О масштабных проектах Москвы и Китая в эти дни говорят в Казани. Там проходит международный форум «Ростки», посвященный взаимовыгодному сотрудничеству государств.

В Татарстан приехали около пяти тысяч участников, представлены порядка 200 китайских компаний. Среди них — крупнейшие платформы в области искусственного интеллекта.

Большое внимание в этот раз уделяют развитию беспилотных систем. В республике создают научно-производственный центр, и сейчас там устанавливают новейшее оборудование.

«Республика должна стать одним из центров новой беспилотной экономики России. Мы готовы рассматривать новые форматы взаимодействия, включая совместные пилотные проекты, создание зон отработки технологий и логистических коридоров. Убежден, обмен компетенциями и совместные инициативы способны стать прочной основой долгосрочного российско-китайского партнерства в этой сфере», — сказал Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Пленарное заседание форума посвятят подготовке кадров для совместных проектов. А конкретные достижения можно увидеть на выставке — площадь экспозиции десять тысяч квадратных метров.

А еще в этом году впервые в рамках форума проходит международный чемпионат по микроэлектронике. Он собрал более ста участников, в том числе из Индии, Бразилии и Малайзии.

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