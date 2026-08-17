Пропавшую девочку шестой день ищут в Челябинской области

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 23 0

Несовершеннолетняя может находиться в любом городе региона.

В Челябинской области пропал подросток

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Челябинской области волонтеры почти неделю ищут пропавшую несовершеннолетнюю жительницу Магнитогорска. Об этом сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Подросток ушла из дома в прошлую среду, 12 августа. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Волонтеры отметили, что девочка может быть в любом городе Челябинской области.

Рост пропавшей — 160 сантиметров. У нее среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. Когда в последний раз видели несовершеннолетнюю, она была одета в белое платье и белые кроссовки.

Ранее в Подмосковье начались поиски 12-летнего ребенка, который пропал в районе реки Оки в Серпухове. По предварительным данным, школьник мог утонуть. К поискам уже подключились водолазы. Другие подробности произошедшего не приводятся.

До этого также 5-tv.ru сообщал, что в Сочи искали пропавшего в реке подростка. Несовершеннолетний исчез в реке Сочи в Хостинском районе города-курорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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