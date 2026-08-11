Опасная гиперопека: почему желание понять ребенка может навредить

Yahoo: желание понять ребенка может навредить

Постоянные попытки родителей докопаться до причин каждого поступка своего чада могут привести к негативным последствиям для семейных отношений. Об этом сообщило Yahoo со ссылкой на психотерапевта Лию Авеллино.

Специалист отмечает, что взрослые часто стремятся «расшифровать» поведение ребенка лишь для того, чтобы «исправить» ситуацию или самого человека.

Такая интеллектуализация процесса воспитания подменяет собой простое человеческое присутствие и принятие. Когда родители ищут в каждом капризе признаки расстройства или дефицита внимания, они начинают смотреть на ребенка через призму собственных предубеждений, переставая видеть его настоящую личность.

Авеллино выделяет три ключевых аспекта, которые помогут родителям изменить подход к общению. Во-первых, важно разрешить себе быть «достаточно хорошим» родителем, который просто находится рядом, даже если не понимает причин детской истерики.

Во-вторых, нужно осознать, не является ли желание «понять» лишь способом унять собственную тревогу и чувство бессилия перед трудностями ребенка. В-третьих, необходимо различать слушание ради решения проблемы и слушание ради сопричастности.

«Принятие не означает, что вам обязательно должно нравиться происходящее», — подчеркивает Лия Авеллино.

По ее словам, дети гораздо легче мирятся с неизвестностью, чем взрослые. Вместо того чтобы выступать в роли постоянного учителя и аналитика, родителю стоит иногда самому становиться учеником.

Истинное понимание требует выхода за рамки слов и наблюдения за мимикой, жестами и интонациями ребенка. Чрезмерное любопытство, продиктованное желанием контролировать будущее, блокирует развитие доверия и мешает детям проявлять разные грани своего «я».

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