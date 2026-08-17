Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в детском саду № 8 в городе Корсакове Сахалинской области. Об этом сообщили в местной администрации.

Жалобы на резкое ухудшение самочувствия поступили одновременно от нескольких десятков человек. По предварительным данным, число пострадавших превысило 30, при этом симптомы проявились как у маленьких воспитанников учреждения, так и у сотрудников.

Оперативные службы проводят проверку, устанавливая источник заражения и точный механизм распространения инфекции в закрытом коллективе. Специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы воды, пищи и смывы с поверхностей, чтобы выявить возбудителя. Медики оказывают помощь всем обратившимся, состояние большинства пострадавших оценивается как стабильное.

В администрации муниципалитета заверили, что ситуация находится на личном контроле, а работа учреждения приостановлена до окончания всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на подконтрольной киевскому режиму территории Сумской области зафиксирован случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Информацию об этом предоставил источник в российских силовых ведомствах.

По данным инсайдера, данная инфекция является экзотической для региона, однако не относится к категории особо опасных заболеваний. Собеседник также обратил внимание на сохраняющуюся в этом районе сложную эпидемиологическую ситуацию с гепатитом С, где отмечаются одни из самых высоких показателей заболеваемости по Украине. Он связал это обстоятельство с большим количеством раненых среди украинских военнослужащих.

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