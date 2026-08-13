Совфед: Япония обостряет отношения с Россией из-за Курил

Сенатор Карасин: Япония обостряет отношения с Россией из-за Курил

Япония обостряет отношения с Россией, продолжая поднимать вопрос о принадлежности Курильских островов. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с aif.ru.

По словам сенатора, Москва считает вопрос о принадлежности Курил давно решенным. Он напомнил, что существуют международные документы, согласно которым острова признавались частью территории Советского Союза.

«Но японцы всегда обостряли игру, считая, что чем чаще они будут заявлять об этом, тем ближе продвинутся в вопросе о принадлежности Курильских островов», — отметил Карасин.

Он также рассказал, что в 1990-е годы стороны неоднократно пытались найти решение спорного вопроса. Переговоры проходили на уровне президентов, премьер-министров и глав внешнеполитических ведомств, для этого создавалась специальная комиссия.

Карасин подчеркнул, что российская сторона открыто заявляет о своей позиции и уже давала Токио необходимые разъяснения. По его мнению, дальнейшее обсуждение территориального вопроса лишь осложняет отношения между двумя странами.

Поводом для новой реакции Токио стал визит президента России Владимира Путина на Итуруп. Глава государства впервые посетил крупнейший остров Курильской гряды, где побывал на рыбоперерабатывающем заводе «Ясный».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД Японии 13 августа выразили протест в связи с поездкой российского лидера на Сахалин. В Токио южную часть Курильских островов, включая Итуруп, называют северными территориями и считают их исконно японскими.

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