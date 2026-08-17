Сотрудницу магазина не пустили на похороны деда и уволили за прогул

Громкий скандал из-за увольнения сотрудницы разгорается в Петербурге. Девушка попросила выходной в день смерти дедушки, но получила отказ. Работодатель обвинил ее в прогуле. В ответ уже бывшая сотрудница выложила переписку с начальством в сеть. Что было дальше, рассказывает корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Селективный магазин одежды, кастом, эксклюзивные свадебные платья на заказ, но в отзывах и сообщениях: «Чтобы ваш бизнес горел», «Позорище», «Дно».

Рейтинг, который нарабатывали годами, рухнул за один день. В центре скандала — увольнение сотрудницы в день смерти ее дедушки.

«Мне пишут, что я какой-то коммерс, который за деньги готов не узнать горя другого человека, а у меня нет ничего кроме моего дела. Но чувства ее выше моих чувств», — говорит владелица магазина Анна Вас.

Это про Тамару — сотрудницу, которую еще несколько дней назад все называли умничкой, восторгались ей. Внезапная смерть дедушки Тамары и просьба прямо перед сменой подменить ее, отпустить, начальство не поддержало.

«Хорошо, ты не можешь выйти, хорошо, тебе мертвые важнее живых», — заявила Анна Вас.

«Я ни разу не прогуляла, ни разу не заболела, и никогда не жаловалась ни на что», — сказала Тамара Семкович.

Но ее назвали инфантильным зумером и дали понять, что дедушка ей вряд ли бы гордился.

«Меня уличили в том, что я не сообщила достаточно заранее. Якобы я должна была сообщить за день, хотя это совершенный бред», — говорит Семкович.

«Сорян, что старик не умер вовремя», — так написала зумер-Тома и выложила переписки в интернет.

И началось самое страшное для бизнеса.

«Весь 15-летний бизнес разрушен. Все карты уничтожены, взломы аккаунтов, заблокированы, банки заблокированы, сотни миллионов убытков только из-за того, что мы неправомерно уволили да сотрудника. Вы считаете, это адекватно?» — рассуждает совладелец магазина Иван Ланских.

Неправомерность увольнения подтверждают и юристы. Трудовой кодекс четко прописывает: дедушка — близкий родственник, и отказ в отгуле в такой день — грубейшее нарушение.

«Со стороны работодателя нужно было затребовать от работника письменное объяснение, оценить причину, тяжесть проступка. Непонятно, было ли подано заявление работником на отпуск без сохранения заработной платы», — говорит юрист Кирилл Константинов.

Это когда есть отделы кадров, происходит официальный документооборот. Интернет-конфликтам это не обязательно. Угрозы отправляют уже в личку владельцам магазина. Обещают выпустить кишки — тогда на смену точно никто не выйдет. Чем больше просмотров у видео одной и другой стороны — тем злее комментарии».

«В таких случаях надо сразу оперативно подключать маркетолога, пиарщика, либо кого-то приглашенного включать, которые уже понимают, как работать со всем негативом и со всеми, чтобы эту ситуацию грамотно направить в нужное русло», — сказал маркетолог, генеральный директор рекламного агентства Андрей Капитонов.

Примеров, когда народный гнев больно бил по бизнесу, — множество. Так, за бодишейминг от основателя бренда зубных щеток пользователи массово стали игнорировать его товар. А бренд одежды, пожаловавшийся, что в Москве в День Победы из-за празднования пришлось открыться с 14 часов и потерять деньги, потерял еще больше — репутацию. Владельцы магазина в Петербурге, по их словам, не планируют отвечать и подогревать интерес к истории.

«Я осознал, что если я буду что-то делать и подавать — это Тома опять получит свой прайм. Это опять будет все на нас нести. Я очень боюсь за Аню. Я вчера ее реально мог потерять», — говорит Иван Ланских.

По информации «Известий», Тамаре предложил свои услуги юрист. Если дело дойдет до суда — выяснят отношения там. Пока же судить будут комментаторы в интернете — как это чаще всего бывает, несколько недель.

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