Тренер Лащинская: оценки Борисовой и Ильтеряковой на ЧМ были корректными

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 56 0

В Федерации художественной гимнастики Санкт-Петербурга отреагировали на ситуацию с протестом в отношении результатов чемпионата мира.

Фото: Telegram/Художественная гимнастика России/rgymrussialive

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Вице-президент Федерации художественной гимнастики Санкт-Петербурга Наталья Лащинская прокомментировала подачу протеста по результатам выступлений российских спортсменок в финалах отдельных видов на чемпионате мира. Ее заявление приводится в Telegram-канале федерации.

В упражнении с лентой София Ильтерякова и Мария Борисова набрали одинаковое количество баллов, однако София уступила по оценке за исполнение. На момент подачи протеста Борисова была уже на третьей позиции. А значит, пояснила заслуженный тренер РФ, в случае пересмотра оценки российские гимнастки могли лишь поменяться местами — на второе место Ильтерякова не могла претендовать из-за большого отрыва.

В итоге протест был отклонен, что подтвердило корректность выставленной Софии оценки. Лащинская отметила, что главному тренеру национальной команды Татьяне Сергаевой не стоило допускать подачи протеста.

«Протест необоснован, потому что протест подается только <…> на тело или на предмет. И очень корректные оценки были у Сони и корректные оценки у Маши. Просто поменялись бы местами. <…> Поэтому я не знаю, для чего это было сделано. Это некорректно абсолютно, потому что мы болеем за каждую нашу гимнастку», — сказала Лащинская.

По ее мнению, произошедшее указывает на наличие определенного разлада в сборной.

Ранее стало известно, что Мария Борисова получила три «бронзы» в финалах отдельных видов на чемпионате мира: в упражнениях с мячом, булавами и лентой. София Ильтерякова стала серебряным призером в упражнении с мячом.

В субботу, 15 августа, россиянки завоевали золото чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Соревнования прошли во Франкфурте-на-Майне.

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