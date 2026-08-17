«Что же я наделал?» — питбайкер насмерть сбил экс-музыканта «Цветов» Петровского

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 25 0

За рулем находился 15-летний подросток, у которого не было прав.

Во Владимирской области насмерть сбили Петровского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Подросток на питбайке насмерть сбил бывшего музыканта группы «Цветы» Петровского

В Петушинском районе Владимирской области 15-летний школьник на питбайке насмерть сбил бывшего музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Петровский пересекал дорогу на велосипеде, когда в него на высокой скорости врезался подросток. После столкновения музыкант упал и потерял сознание. Как 5-tv.ru рассказала супруга музыканта, подросток остался на месте аварии, был трезв и повторял: «Что же я наделал?».

Скорую помощь, отметила женщина, пришлось ждать около полутора часов. Все это время Петровского пытались реанимировать, однако спасти его не удалось.

После трагедии семья подростка пыталась связаться с родственниками погибшего. Однако близкие Петровского пока не готовы к общению.

Владислав Петровский был клавишником и аранжировщиком группы «Цветы». В 1990-х годах музыкант также выступал в коллективе артиста Александра Лосева, который использовал название и репертуар «Цветов».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Волге гидроцикл врезался в людей на сапбордах. Один из них погиб — им оказался солист Государственного оркестра Татарстана Виктор С. За рулем аквабайка была 22-летняя девушка без прав.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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