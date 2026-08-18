Российские стрелки забрали половину наград на международных соревнованиях в ЮАР

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Спортсмены добились успеха с винтовкой отечественного производства.

Российские стрелки победили на турнире по ELR в ЮАР

Фото: Telegram/BespokeGun/bespokegun

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россияне выиграли соревнования по экстремально дальней стрельбе в ЮАР

Российские стрелки Максим Каданцев и Алексей Дубровин одержали победу на международных соревнованиях по экстремально дальней стрельбе (Extreme Long Range — ELR) King of 1 & 2 Miles South Africa, проходивших в ЮАР. Об этом сообщили представители Московской оружейной компании.

Дисциплина ELR считается одной из самых сложных в высокоточной стрельбе — в первую очередь из-за предельных дистанций. Кроме того, на подобных рубежах решающее значение имеют и ветер, и точность баллистических расчетов, и слаженность стрелка и корректировщика, а также технические возможности винтовки. В паре с корректировщиком Алексеем Дубровиным Каданцев стал лучшим в стрельбе на одну милю, он поразил мишень 14 раз из 15 возможных. При этом использовалась винтовка отечественного производства.

Всего российская команда завоевала три награды - золотую и бронзовую медали на дистанции в одну милю и бронзу на двух милях. Таким образом, фактически российские стрелки везут домой половину наград.

В дисциплине King of 1 Mile стрельба ведется на дистанцию до 1660 метров, в King of 2 Miles — до 3272 метров. Организаторы называют эти соревнования одними из самых престижных в мире, где ежегодно собираются сильнейшие стрелки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спортсменки завоевали золото в командном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. В составе сборной выступали Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина. По итогам соревнований они набрали 165,43 балла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.01
0.47 98.34
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:10
Российские стрелки забрали половину наград на международных соревнованиях в ЮАР
23:40
Мощи Спиридона Тримифунтского доставили в Россию с Корфу
23:18
Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев
23:00
«Это ужасно»: что известно о болезни Нелли Уваровой
22:52
«Жизнь заканчивается»: психотерапевт раскрыла главную причину депрессии у мужчин
22:33
Защита от кражи данных: что нужно настроить в новом телефоне в первую очередь

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
Останутся без правительства? Что ждет США в сентябре
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео