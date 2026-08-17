Мощи Спиридона Тримифунтского доставили в Россию с Корфу

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Десница святителя будет доступна для поклонения верующих до 20 сентября.

Как долго мощи Спиридона Тримифунтского пробудут в России

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Мощи Спиридона Тримифунтского доставили в Россию с Корфу для поклонения верующих

Десницу святителя Спиридона Тримифунтского — одного из наиболее почитаемых в христианском мире святых — доставили в Россию с греческого острова Корфу для поклонения верующих. Самолет со святыней на борту приземлился в московском аэропорту Шереметьево, там была организована торжественная встреча.

Как рассказала журналистам РИА Новости пресс-секретарь комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина, мощи пробудут в России до 20 сентября.

«Даты пребывания ковчега со святыми мощами в России: 17 августа — 20 сентября», — отметила она.

По ее словам, для миллионов православных верующих в России это событие станет уникальной возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона. Десницу принесут для поклонения верующих в 13 городов. Сначала доступ паломников к святыне будет организован в Чебоксарах с 20 по 21 августа, а последней точкой станет Москва — с 15 по 20 сентября.

В последний раз десницу Спиридона Тримифунтского привозили в Россию в 2018 году.

Святитель Спиридон появился на свет в конце III столетия на Кипре. До рукоположения в епископы Тримифунта был пастухом, имел семью. Согласно преданиям, он творил чудеса: останавливал засуху, врачевал недужных, восполнял елей в лампадах, помогал нуждающимся. Скончался около 348 года, погребение состоялось в храме Святых апостолов в Тримифунте. В VII веке останки переместили в Константинополь, а после падения Византии — на Корфу, где они пребывают по сей день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в музее-заповеднике «Коломенское» после реставрации вновь открылась Церковь Вознесения Господня. Работы продолжались два с половиной года: специалисты укрепили кладку, обновили белокаменный декор, а также восстановили крест и декоративное яблоко на вершине шатра.

Храм, возведенный в 1532 году, является одним из первых каменных шатровых сооружений на Руси и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь в нем снова будут проводиться богослужения по крупным православным праздникам.

Церковь продолжит функционировать и как музейное пространство. В теплое время года для посетителей открыт основной зал с экспозицией об иконостасах и истории праздника Вознесения. Нижний этаж с постоянной выставкой, рассказывающей о прошлом храма и обретении Державной иконы Божией Матери, доступен круглогодично.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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