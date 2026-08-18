Спасатели обнаружили восьмерых пропавших на Эльбрусе туристов

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Группу альпинистов при восхождении настигла непогода.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Спасательная операция развернулась на склоне Эльбруса. Восемь альпинистов возвращались в базовый лагерь после восхождения, когда резко испортилась погода. На место выдвинулись спасатели. «Известиям» удалось связаться с гидом, и вот, что он рассказал по телефону.

«Нашу группу вывели сотрудники МЧС за четыре часа до нашего самостоятельного спуска. Оказали нам помощь. Мы готовы были спускаться и самостоятельно это сделать в пять утра. Но они приехали раньше. Мы не терпели бедствие, у нас была отсидка в связи с непогодой на седловине Эльбруса», — рассказал гид туристической группы Василий Ржанов.

К штурму самой высокой вершины Европы туристы начали готовиться еще в мае. Руководит группой один из наиболее опытных альпинистов России. Василий Ржанов не раз покорял горы Кавказа. А в родном Севастополе он организовал клуб, который объединяет любителей таких экстремальных походов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 14 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на поиски, после того как альпинисты не вышли на связь в установленное время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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