Теория бесконечных обезьян: могли ли шимпанзе написать произведения Шекспира

BSN: обезьяны не смогли бы написать произведения Шекспира

Теорема о бесконечных обезьянах не подтверждается в условиях ограниченного времени и ресурсов нашей Вселенной. Об этом сообщает The Brighter Side of News.

Исследователи из Технологического университета Сиднея Стефен Вудкок и Джей Фаллетта провели расчеты, заменив абстрактную бесконечность на реальные показатели срока жизни космоса. Они выяснили, что даже если популяция из 200 тысяч шимпанзе будет непрерывно нажимать на клавиши со скоростью один удар в секунду, вероятность воспроизведения полного собрания сочинений Уильяма Шекспира до тепловой смерти Вселенной практически равна нулю.

«Теорема о бесконечных обезьянах рассматривает только бесконечный предел, либо с бесконечным числом обезьян, либо с бесконечным периодом времени», — отметили авторы работы.

Для эксперимента использовалась модель клавиатуры с 30 клавишами, включающая английский алфавит и знаки препинания. Математики установили, что отдельная обезьяна имеет примерно 5% шанс напечатать слово «бананы» в течение своей жизни, составляющей около 30 лет.

Однако с увеличением объема текста сложность растет экспоненциально. Полное собрание сочинений Шекспира насчитывает более 884 тысяч слов. Их случайная генерация требует такого количества попыток, которое невозможно реализовать физически.

Вудкок добавил, что использование труда приматов никогда не станет жизнеспособным инструментом для создания нетривиальных литературных произведений, даже если увеличить их популяцию или скорость печати.

Исследование ставит под сомнение популярную интерпретацию математического парадокса, указывая на пропасть между теоретической определенностью и физической правдоподобностью. Авторы сравнивают этот случай с парадоксом Зенона, где логические выводы не совпадают с ограничениями материального мира.

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