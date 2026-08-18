Песенка спета: учеников школы вокала в Петербурге обманули на миллион рублей

Учеников школы вокала в Петербурге обманули на миллион рублей

Желание научиться петь обернулось серьезными финансовыми потерями для учеников петербургской школы вокала. Учебное заведение неожиданно закрылось, и десятки человек оказались без денег и уроков.

Схема обмана была следующей: когда у многих еще оставались занятия, воспитанникам предложили купить новый полугодовой курс вдвое дешевле — за 50 тысяч рублей. Собрав предоплату, хозяева школы перестали отвечать на сообщения и звонки.

«Мы с этого абонемента не успели позаниматься ни одного занятия. Во-первых, мой преподаватель ушел в отпуск. А потом было объявлено, что школа закрывается. Это было как снег на голову», — рассказала ученица школы вокала Наталья Белова.

«Я бы хотела, чтобы это не прошло безнаказанно, Если людям так с неба упадут деньги, то будут и дальше проводить мошенническую схему. А это мошенническая схема. Если они уехали за границу, то это говорит о том, что это все готовилось», — говорит другая ученица школы Александра Обертас.

Сейчас в чате обманутых вокалистов около сорока человек. И вполне возможно, что цифра эта не окончательная. К претензиям могут присоединиться другие ученики, которые почувствуют фальшь в песнях бывших руководителей школы о скором возврате денег.

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