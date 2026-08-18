Устроившая поджог при приставах пенсионерка умерла в Москве

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 2 281 0

Погибшая продала свою квартиру по «схеме Долиной» и не хотела освобождать жилплощадь.

Женщина подожгла себя и приставов в квартире и умерла

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В Москве умерла пенсионерка, которая 5 августа подожгла квартиру во время визита судебных приставов. Женщина получила тяжелые ожоги и скончалась в больнице. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Поджог квартиры

Инцидент произошел в доме на улице Менжинского в Бабушкинском районе столицы. Судебные приставы прибыли для исполнения решения суда о выселении Ивановой из квартиры, которую она ранее продала по «схеме Долиной» за 9,5 миллионов рублей.

Во время визита пенсионерка облила себя легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Пострадали также судебный пристав и представитель исполнительной службы. Пожар охватил около десяти квадратных метров одной из комнат.

Квартира раздора

История спора началась в 2022 году. Пенсионерка продала двухкомнатную квартиру. Однако после сделки отказалась передавать покупательнице ключи.

Позднее пожилая женщина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников и передала им деньги, полученные от продажи жилья. Впоследствии она была признана банкротом.

Суд встал на сторону покупательницы

Покупательница, в свою очередь, настаивала на законности сделки. Она провела юридическую проверку квартиры, получила необходимые документы и передала продавцу деньги. Суд в итоге признал ее добросовестным приобретателем и обязал пенсионерку освободить жилье.

Спор продолжался почти четыре года. Второй кассационный суд общей юрисдикции 28 мая оставил в силе решение в пользу покупательницы.

После этого началась процедура принудительного исполнения решения суда, которая завершилась поджогом и госпитализацией Ивановой.

Кроме того, в октябре 2022 года погибшая под влиянием телефонных аферистов подожгла здание военкомата. За это преступление суд назначил ей два года лишения свободы условно.

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