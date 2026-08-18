Филиппу Киркорову запретили открывать новый бизнес из-за неверных данных в ЕГРЮЛ

Народному артисту России Филиппу Киркорову запретили регистрировать новый бизнес. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на налоговую документацию.

Согласно этим данным, еще одно дело певец не имеет права открывать до осени 2028 года. По закону, ведомство может ввести подобные ограничения в нескольких случаях.

Например, если гражданин недавно прошел процедуру банкротства, либо у него есть соответствующий судебный запрет, лишающий его права на предпринимательскую деятельность. Кроме того, данный запрет может быть применен, если человек ранее руководил компанией, сведения о которой были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) неверно.

Под последнее и попадает Киркоров. Как выяснил 5-tv.ru, у артиста есть и действующие, и уже закрытые ИП. А у компании ООО «Филл фо ю» (Fill For You), где исполнитель выступает в роли бенефициара, 30 июня были приостановлены операции по счетам. Это решение принято в связи с тем, что ее юридический адрес в ЕГРЮЛ был указан неверно.

Кроме того, фирма ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн», где артист был одним из учредителей, также была ликвидирована в сентябре 2025 года из-за недостоверных сведений, внесенных в этот реестр.

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