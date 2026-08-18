«Мглою небо кроет»: какой силы магнитную бурю ожидать 19 августа

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Космическая погода утром и вечером в этот день будут сильно отличаться.

Прогноз магнитных бурь на 19 августа

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Магнитные бури

Вероятность возникновения магнитной бури 19 августа равна 56%

Неспокойная геомагнитная обстановка ожидается 19 августа. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По данным специалистов, 19 августа есть вероятность возникновения магнитной бури. Она оценивается в 56%, при этом возможность возникновения слабых возмущений магнитосферы оценивают в 30%.

Первое воздействие прогнозируется на утро. В период с 06:00 до 10:00 по московскому времени Кр-индекс (сила геомагнитной активности) достигнет четырех баллов из девяти возможных — это соответствует «оранжевому» уровню и означает небольшие возмущения. В это время метеозависимые люди могут столкнуться с головными болями, тошнотой, перепадами артериального давления и раздражительностью.

После 10:00 ожидается резкое снижение геомагнитной активности. До 12:00 показатели индекса упадут до минимальной отметки в один балл. Однако спокойная обстановка продлится недолго — уже в полдень Кр-индекс вновь подскочит до 4,5 баллов, максимально приблизившись к магнитной буре.

Но и эти показатели не задержатся. К 14:00 активность магнитосферы снизится до 3,5 баллов, что соответствует «зеленому» уровню, при котором влияние на самочувствие людей не оказывается. А к полуночи Кр-индекс опустится до 2,5 баллов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 5 июля Солнце обновило двухлетний рекорд суточных вспышек. На ближайшей к нам звезде произошло сразу 26 энергетических выделений категории C и выше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Магнитные бури
17 авг
Будет ли буря? Прогноз геомагнитной активности на 17 августа
3 авг
Солнце готовит удар? Ждать ли новую магнитную бурю 3 августа
2 авг
Шапка из фольги не поможет: первая магнитная буря августа началась на Земле
31 июл
Метеозависимым приготовиться: 1 августа ожидается нестабильная геомагнитная обстановка
30 июл
Солнце готовит сюрприз? Прогноз магнитных бурь на 30 июля
22 июл
Солнце наносит новый удар: геомагнитный прогноз на 23 июля
21 июл
Космическая тишина? Геомагнитный прогноз на 21 июля
14 июл
Неспокойный день: прогноз магнитных бурь на 14 июля
10 июл
Голова кругом и давление скачет: кардиолог дал советы, которые пригодятся каждому
7 июл
Солнце взяло паузу? Прогноз магнитных бурь на 8 июля
+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.01
0.47 98.34
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Порядок вместо хаоса: как выбрать органайзер для школьника
12:56
Ранний подъем и тихий час днем: как улучшить сон в пожилом возрасте
12:47
Суперфуд в тарелке: чем полезны семена чиа, и как их правильно готовить
12:38
Брачные игры против правил: Седокова подделала договор с Янисом Тиммой
12:32
Суд признал показания блогера Лерчек ложными
12:29
Лифт или лестница? Спасет ли подъем по ступенькам от преждевременной смерти

Сейчас читают

Устроившая поджог при приставах пенсионерка умерла в Москве
Инопланетное вторжение? На Луне могут создать биолабораторию для защиты Земли
В Коломне обломки дрона повредили ЗАГС, магазин и жилой дом
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео