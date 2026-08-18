«Я живу на доходы Анны»: Седокова обнародовала переписки Тиммы с бывшей женой

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 18 0

Певица показала сообщения, в которых баскетболист называет себя безработным.

Седокова слила переписки Тиммы с бывшей женой об алиментах

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анна Седокова обнародовала переписки Тиммы с требованием алиментов

Певица Анна Седокова опубликовала личные переписки покойного мужа Яниса Тиммы с его бывшей женой Саной. Артистка утверждает, что экс-супруга спортсмена на протяжении нескольких лет преследовала его, требуя непомерные алименты, несмотря на тяжелое финансовое положение баскетболиста.

В опубликованных сообщениях, датированных октябрем 2022 года, Тимма откровенно пишет о своей безработице и зависимости от новой избранницы.

«У меня нет денег, чтобы платить. Я безработный. Насколько я понимаю, ты не хочешь договариваться, тебе и 2500 евро в месяц мало, мало машины и квартиры. … Я живу на доходы Анны. Я не играю в баскетбол, чтобы содержать тебя», — писал он.

В переписке также обсуждается запрет на общение с их общим сыном Кристианом. Тимма обвиняет бывшую жену в том, что та не дает ему видеться с ребенком.

«Ты запрещаешь мне связываться с Кристианом, небось уже и малому промыла мозги, что папа его не любит, или как вы там меня называете — папка. … Это издевательство над ребенком с твоей стороны», — возмущался баскетболист.

В ответ Сана напомнила, что снизила сумму алиментов с пяти до трех тысяч евро, и поинтересовалась, как безработный человек может позволять себе дорогие поездки в Майами. Тимма парировал, что предложил пересмотреть условия соглашения, но столкнулся с нежеланием бывшей супруги идти на компромисс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анна Седокова дала резкий ответ своим критикам и обратилась к бывшей супруге покойного баскетболиста Яниса Тиммы с призывом трудоустроиться. Соответствующее заявление артистка сделала в своем личном блоге в ответ на требования родственников спортсмена вернуть им квартиру. После гибели латвийского баскетболиста его близкие обвинили Седокову в продаже доставшейся ей недвижимости и присвоении денежных средств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.01
0.47 98.34
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
Худшие показатели за всю историю: почему на Камчатке резко упал вылов лосося
11:22
«Я живу на доходы Анны»: Седокова обнародовала переписки Тиммы с бывшей женой
11:18
«Тот еще фрукт»: какие продукты превращают антибиотики в пустышку
11:03
Собянин: еще три метродепо будет построено в ближайшие годы в Москве
10:56
«Волшебный» чай: какие напитки помогают сбросить вес, а какие навредят здоровью
10:42
Врач объяснил, кому из школьников подойдет вторая смена

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
За Трампа? Колумбиец 20 лет голосовал на выборах в США по чужим документам
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео