«Я живу на доходы Анны»: Седокова обнародовала переписки Тиммы с бывшей женой

Анна Седокова обнародовала переписки Тиммы с требованием алиментов

Певица Анна Седокова опубликовала личные переписки покойного мужа Яниса Тиммы с его бывшей женой Саной. Артистка утверждает, что экс-супруга спортсмена на протяжении нескольких лет преследовала его, требуя непомерные алименты, несмотря на тяжелое финансовое положение баскетболиста.

В опубликованных сообщениях, датированных октябрем 2022 года, Тимма откровенно пишет о своей безработице и зависимости от новой избранницы.

«У меня нет денег, чтобы платить. Я безработный. Насколько я понимаю, ты не хочешь договариваться, тебе и 2500 евро в месяц мало, мало машины и квартиры. … Я живу на доходы Анны. Я не играю в баскетбол, чтобы содержать тебя», — писал он.

В переписке также обсуждается запрет на общение с их общим сыном Кристианом. Тимма обвиняет бывшую жену в том, что та не дает ему видеться с ребенком.

«Ты запрещаешь мне связываться с Кристианом, небось уже и малому промыла мозги, что папа его не любит, или как вы там меня называете — папка. … Это издевательство над ребенком с твоей стороны», — возмущался баскетболист.

В ответ Сана напомнила, что снизила сумму алиментов с пяти до трех тысяч евро, и поинтересовалась, как безработный человек может позволять себе дорогие поездки в Майами. Тимма парировал, что предложил пересмотреть условия соглашения, но столкнулся с нежеланием бывшей супруги идти на компромисс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анна Седокова дала резкий ответ своим критикам и обратилась к бывшей супруге покойного баскетболиста Яниса Тиммы с призывом трудоустроиться. Соответствующее заявление артистка сделала в своем личном блоге в ответ на требования родственников спортсмена вернуть им квартиру. После гибели латвийского баскетболиста его близкие обвинили Седокову в продаже доставшейся ей недвижимости и присвоении денежных средств.

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