Довели до инфаркта: почему в России хотят отказаться от бумажных бланков на собраниях жильцов

В России, кажется, нашли способ бороться с фальшивыми протоколами общих собраний жильцов. Как пишут «Известия», в Госдуме предлагают отказаться от голосования с использованием бумажных бланков. По данным наших коллег, управляющие компании подделывают до половины таких документов.

Историями обманов поделились телезрители. Вы тоже можете связаться с нами, наведя телефон на QR-код, который увидите на экране во время сюжета. Как электронный контроль позволит избежать проблем, объяснит корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Она ловко машет ногами, уверенно держится за микрофон и немного путает классиков. Елена Копшина — одна из главных инициаторов скандального перехода дома на Профсоюзной из ЖСК, который управлял им почти полвека, в муниципальный «Жилищник».

«Началось это ровно год назад, когда инициативная группа из пятерых жильцов нашего дома провела общее собрание с голосованием по переходу управления нашего дома в ГБУ «Жилищник», — сказала председатель правления ЖСК «Галактика» Елена Кузнецова.

Мосжилинспекция переход одобрила. Но договор с новой УК подписала не председатель инициативной группы, а почему-то Копшина, представляющая всего одну квартиру.

«У нее очень большие задолженности. Мы судились, признали все ее долги», — сказала бывший председатель ЖСК «Галактика» Наталья Большакова.

По данным журналистов, это более 700 тысяч рублей. А вот в платежках от новой УК задолженности нет. Интерес очевиден. По словам экспертов, подобные истории — это лишь часть схемы по захвату контроля над домом.

«Для того чтобы сменить этот способ управления и чтобы люди не смогли ничего сами сделать. Как делается: берется одна квартира, подговаривается, появляется там некий провокатор. Обычно этим занимаются должники», — сказал член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты РФ Александр Толмачев.

Ключевой этап — общее собрание. Вернее, документы, которые должны подтвердить волю собственников. В бюллетене за смену УК жители обнаружили свои подписи. Хотя большинство не голосовали.

«Экспертиза доказала, что подписи наши в том варианте были подделаны. Я вот не понимаю, почему уголовное дело не заводят за подделку подписей», — сказала жительница дома Людмила Никишина.

Ежегодно в стране проходит более полумиллиона собраний жильцов. И, по оценкам депутатов Госдумы, до половины протоколов могут быть поддельными. Выход предлагают радикальный: отказаться от бумаги и перевести голосование в цифру. Об этом в эксклюзивном интервью рассказала инициатор законопроекта.

«Практически все общие собрания для домов с количеством квартир больше 30 мы проводим через электронные системы», — сказала заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Пока бумажные протоколы остаются — схемы множатся. Так в Ленинградской области после спорного голосования платежи жильцов выросли кратно.

«Многие собственники не принимали участие в данном голосовании, в том числе я и мои совершеннолетние дети», — рассказала жительница Наталья Бородина.

Двойные квитанции, навязанные услуги, подписи за живых и мертвых — похожие истории в разных регионах. В Ставрополье с помощью поддельных протоколов УК захватила три десятка домов.

«Это случайно выяснилось. Человек решил найти ЖКХ, посмотреть там какую-то информацию и увидел липовый договор правления», — рассказала жительница дома Марина Минина.

Доказать подлог непросто. Полиция часто считает это спором жильцом с УК, не подпадающей под уголовный кодекс. Но собственники квартир на западе Москвы пошли до конца. Написали больше трех тысяч обращений и добились возбуждения дела.

На Давыдковской, 10, частная управляющая компания провела общее собрание еще до заселения большинства квартир, но в протоколе указана практически полная явка.

После чего заглядывать в платежки стало страшно — вот пример квитанции за первый месяц.

«У нас многие назвали их „инфарктницами“ — платежки. Потому что декабрь и январь — у нас скорая одна за другой уезжали», — сказала председатель МКД Давыдковская, 10, Елена Крюкова.

Компания «Рерик Сервис» на Давыдковской управляет сразу несколькими домами, включая ЖК «Эдельвейс». И там жильцы тоже доказали подделку подписей, но это ничего не дало. Уголовное дело возбудили, но дальше расследование фактически встало.

«Расследования по таким делам, как правило, не ведутся, потому что нельзя установить, кто поставил подпись в том или ином бланке», — сказал юрист Никита Кулачкин.

Новый механизм должен закрыть эту лазейку. Голос привязан к конкретному человеку, протокол формируется автоматически. Никаких бумажных бюллетеней и подписей за соседа.

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