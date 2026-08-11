Захарова: Зеленский превратился из кандидата-оптимиста в орка и повелителя мух

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 79 0

Поводом для высказывания стала эксгумация останков главы Организации украинских националистов* Евгения Коновальца.

Захарова о эксгумации останков Евгения Коновальца Зеленским

Фото: Reuters/Marko Djurica

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Президент Украины Владимира Зеленский стал главарем упырей и повелителем мух над эксгумированными останками нацистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова «Известиям».

Она раскритиковала Зеленского после эксгумации останков главы Организации украинских националистов* (ОУН) Евгения Коновальца. Захарова заявила, что он изменил свою позицию с момента избрания на пост президента Украины.

«Из демократичного, оптимистически смотрящего на жизнь, обещающего мир кандидата в президенты Зеленский превратился в орка, главаря упырей, повелителя мух над эксгумированными останками нацистов», — сказала Захарова.

Поводом для высказывания стала эксгумация останков Евгения Коновальца в Нидерландах. Работы прошли 11 августа на кладбище «Кросвейк» в Роттердаме. После этого останки планируют перезахоронить на Украине.

Сообщалось, что церемония прощания должна пройти в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова раскритиковала формулировки японских властей о годовщине атомной бомбардировки Нагасаки. Представитель МИД РФ обратила внимание, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити не указала страну, сбросившую атомную бомбу на город.

По словам Захаровой, в заявлении Такаити Нагасаки был назван уничтоженным одной атомной бомбой. Дипломат сравнила такую формулировку с версией о том, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки якобы упали сами по себе.

Захарова также отметила, что подобные фразы отражают стремление замалчивать сложные страницы собственной истории. Она подчеркнула, что речь идет о памяти и отношении к историческим событиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признана экстремистской и запрещена в РФ

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