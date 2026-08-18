«Волшебный» чай: какие напитки помогают сбросить вес, а какие навредят здоровью

Диетолог Денисова предупредила об опасности чая для похудения

Рынок продуктов под названием «чай для похудения» — один из самых манипулятивных, за красивыми обещаниями почти всегда стоит откровенный обман. Об этом в беседе с aif.ru заявила врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

Специалист разделила все чаи на три большие группы: классические (черный, зеленый, белый, улун, пуэр), травяные сборы и фиточаи, а также «чайные коктейли» и порошковые смеси, которые нередко содержат скрытые фармацевтические субстанции.

По словам Денисовой, употребление чая действительно может влиять на метаболизм за счет кофеина и некоторых других компонентов. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, увеличивает расход энергии и окисление жиров. Однако жиросжигающий потенциал даже самого качественного зеленого чая скромен.

Наибольшую опасность, по мнению диетолога, представляют слабительные травы в составе чаев (сенна, крушина, ревень). При регулярном приеме развивается синдром «ленивого кишечника», вымывается калий, что ведет к судорогам и опасным для жизни аритмиям. Потеря веса происходит исключительно за счет воды, а жировая ткань не уменьшается. Как только прием прекращается, вес возвращается.

Также опасны мочегонные компоненты (кукурузные рыльца, укроп, хвощ), которые вызывают обезвоживание и электролитные нарушения. В некоторых «безобидных» чаях независимые экспертизы выявляют запрещенные вещества: сибутрамин, флуоксетин и даже канцерогенный фенолфталеин.

«Принимая такой „чай“, человек может получить непредсказуемые осложнения здоровья, отсроченные негативные последствия для печени, почек и сердца», — предупредила Денисова.

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