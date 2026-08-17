У жены Зеленского обнаружили «золотое право вето»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

Источники рассказали, что супруга лидера киевского режима способна блокировать неугодных чиновников.

Золотое право вето у жены Зеленского

Фото: Thomas Padilla/ТАСС

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РБК-Украина: у жены Зеленского обнаружили золотое право вето

Елена Зеленская обладает непубличным, но ощутимым влиянием на главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По их данным, первая леди «никогда не лезла в политику», однако недооценивать ее вес не стоит. Симпатичным ей чиновникам она может обеспечить протекцию и помочь с карьерным ростом, но сильнее проявляется обратный талант.

«Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею — вполне. У нее, скажем так, «золотое право вето», — заявил один из собеседников издания.

Другой источник описал ее роль иначе: в «интригах» и «мутках» Елена не участвует, зато «балансирует главу киевского режима, по крайней мере, насколько его можно сбалансировать».

Показательно, что эти откровения появляются на фоне призывов в Польше избавиться от Зеленского.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский впал в отчаяние из-за нехватки ракет в преддверии зимы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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