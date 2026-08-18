Сборная России по художественной гимнастике вернулась в Москву после ЧМ

В Москве встретили триумфаторов чемпионата мира по художественной гимнастике, который прошел в немецком Франкфурте. Последние пять лет наши спортсменки были отстранены от мировых первенств и первый же выход принес победу и пять медалей. Сборную России на международной арене представляли Мария Борисова из Санкт-Петербурга, София Ильтерякова из Москвы и групповички из Санкт-Петербурга. Как встречали гимнасток — расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Цветы, подарки и плакаты с поздравлениями — все это в их честь. Мария Борисова, София Ильтерякова и групповички петербургской «Жемчужины» — триумфаторы! Последние пять лет наши спортсменки были отстранены от мировых первенств, и первый же выход принес победу и пять медалей.

Вернувшись на большую арену, наша сборная заявила о себе на весь мир и доказала, что русская школа, мастерство и стремление к победе достойны высшей награды. Золотая медаль теперь есть у каждой — за первое место в командном многоборье — 278,3 балла. Обогнали Болгарию и Китай.

«Командное золото — самая лучшая, настоящая медаль, которая показывает, что мы можем работать, двигаться дальше и совершенствоваться», — сказала тренер Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Ирина Гусарова.

Три бронзовые награды принесла нашей сборной Мария Борисова из Санкт-Петербурга. Под руководством Ирины Гусаровой гимнастка завоевала медали за упражнения с мячом, булавами и лентой. Мария Борисова живет и тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Кстати, именно Маша принесла нашей сборной больше всего баллов для командного зачета — у нее высокие оценки за все четыре вида.

«Алина Маратовна всегда была на связи на протяжении всего турнира, на каждом выходе она поддерживала, помогала и настраивала меня на выход, и на самом деле ее поддержка мне очень и очень помогла, потому что у нее есть вот этот опыт выхода на такие важные международные старты, на чемпионат мира, и она передавала мне этот опыт, и он мне очень помог», — сказала чемпионка мира в командном многоборье, трехкратный призер чемпионата мира Мария Борисова.

Серебро за упражнение с мячом принесла сборной России София Ильтерякова. Гимнастка из Москвы тренируется под руководством Натальи Глембы. Россию на международной арене также представили групповички из Санкт-Петербурга. Для гимнасток из центра «Жемчужина», их тренирует Елена Петунина, это второй международный старт.

«Это здорово, что получилось завоевать медаль в командном многоборье. Очень старались не подвести команду и, в целом, всю страну. Надеемся, что это получилось», — сказала чемпионка мира в командном многоборье Алиса Еремеева.

С победой нашу сборную накануне поздравил президент. Владимир Путин заявил, что этот триумф стал значимым вкладом в развитие традиций отечественной школы художественной гимнастики, а также отметил основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплоченность, которую представили на главном старте сезона. Кроме того, президент пожелал спортивной удачи. В планах у гимнасток — после небольшого отдыха вернуться к тренировкам, чтобы и на следующих международных соревнованиях достойно выступить.

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