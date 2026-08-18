Автоэскперт объяснил, обязаны ли пассажиры предъявлять документы ДПС

5-tv.ru: сотрудники ДПС имеют право проверять документы у пассажиров автомобиля

Сотрудники ДПС имеют полное право проверять документы не только у водителя, но и у пассажиров. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru заявил автоэксперт Дмитрий Попов, комментируя распространенный вопрос автомобилистов.

«Они сотрудники полиции. Все граждане обязаны предъявлять документы по требованию сотрудников полиции», — пояснил специалист.

Адвокат подчеркнул, что право на проверку удостоверяющих личность документов закреплено законом и распространяется на всех, кто находится в остановленном транспортном средстве. Отказ от выполнения требования инспектора может быть расценен как неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

«Ну, там нечего обсуждать, они сотрудники полиции, документы, удостоверяющие личность, они имеют право проверять», — резюмировал юрист.

Таким образом, каждый пассажир автомобиля должен быть готов по требованию инспектора ДПС предъявить паспорт или иной документ, подтверждающий личность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Красноярска столкнулась с курьезной ситуацией, когда дорожная камера ошибочно выписала ей штраф за непристегнутый ремень безопасности. Инцидент произошел, когда девушка находилась на пассажирском сиденье автомобиля. Техника зафиксировала нарушение, однако на самом деле ремень был пристегнут — камера не «распознала» его под одеждой из-за особенностей фигуры водителя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.