Уклонился от вопросов: подробности визита японского посла в МИД РФ

В Москве сегодня ждали объяснений от японского посла. Акиру Муто вызвали в российский МИД после протеста Токио из-за визита президента России Владимира Путина на Итуруп. Дипломат не спешил появляться, но сегодня все-таки приехал на Смоленскую площадь. Встреча прошла за закрытыми дверями. А на выходе Муто предпочел не отвечать на вопросы журналистов.

Тем временем в Токио продолжают настаивать на своих территориальных претензиях к России и одновременно наращивают военно-техническое сотрудничество с Западом. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий продолжит.

Плотной, почти Курильской грядой расположился у здания МИДа интернациональный состав журналистов. Были и японские. Готовились к длительному ожиданию, даже принесли табуретки. Но посол Токио на этот раз не заставил себя ждать.

От неудобного вопроса Акира Муто дипломатично уклонился. В МИД его вызывали, вообще-то, еще на прошлой неделе. Но он просто не явился, сославшись то ли на здоровье, то ли на отсутствие в городе. Хотя вопрос, мягко говоря, серьезный. Токио вновь позволяет себе покушаться на Южно-Курильские острова — пока на словах.

В российском МИДе еще накануне достаточно жестко обозначили рамки встречи с японским послом. Акиру Муто ждет, во-первых, разъяснительная беседа из-за провокационных заявлений Токио, а во-вторых, отдельный разговор о правилах поведения иностранных дипломатов.

Что, должно быть, особенно обидно для представителя страны, которая номинально чтит этикет. Но дипломатическую пикировку начали именно в Токио. Нервная реакция последовала сразу после визита Владимира Путина на остров Итуруп.

«Северные острова — это наши территории. Поэтому мы выражаем решительный протест в связи с посещением Владимиром Путиным Итурупа», — заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Российского посла оперативно вызвали в японское министерство иностранных дел, там тоже выразили протест. В токийских изданиях начали пробрасывать информацию о возможном ужесточении санкций против Москвы.

«Наши японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент РФ не может посещать любую часть территории РФ», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

И снова — как будто оторопь на японских телеканалах.

«По всей видимости, Россия не отклоняется от своей жесткой позиции относительно Курильских островов», — комментирует японское ТВ.

Видимо, Токио трудно осознать, что это не жесткая позиция, а констатация исторического факта. Острова Курильской гряды вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны еще в 1945 году. Это было частью Ялтинского соглашения. Но теперь Япония активно переписывает свое прошлое.

«Между Японией и СССР действовал пакт о нейтралитете, однако Советский Союз проигнорировал его и вторгся. Это было нарушением международного права. Если говорить именно об отношениях Японии и России, то здесь Япония была исключительно пострадавшей стороной», — утверждает японское телевидение.

Миллионы жертв японской агрессии в Азии как бы забыты. Милитаризма вроде и не было. А значит, его можно возродить. Несмотря на прямой запрет создания армии в конституции Японии, Токио готовится разместить в Австралии свои новые гиперзвуковые ракеты.

«Сегодня мы договорились продвигать усовершенствованный и расширенный формат сотрудничества между Австралией и Японией, который позволит Японии использовать наши ракетные полигоны в течение следующего десятилетия для различных систем, включая японскую программу гиперзвуковых ракет», — сказал министр обороны Австралии Ричард Марлз.

В российском МИДе японскому послу выразили протест и напомнили: суверенитет и юрисдикция нашей страны над Южными Курильскими островами остаются незыблемыми. Сам Акира Муто поспешил скрыться, не отвечая на вопросы журналистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.