В Москве водитель грузовика сбил пиар-директора «Москвички» и скрылся
Екатерину Чаковскую госпитализировали после ДТП на Ходынской улице.
Фото: Георгий Чернышов/ТАСС
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В Москве водитель грузовика сбил пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
ДТП произошло утром на Ходынской улице. 30-летняя Чаковская переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал грузовой автомобиль. После столкновения водитель не остановился и уехал с места происшествия.
Пострадавшую с травмами доставили в больницу. В настоящее время она находится в реанимации.
Позднее правоохранители установили местонахождение и задержали водителя. По словам бренд-директора издания, мужчина управлял автокраном.
После аварии в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль проведение проверки и установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Нигера столкнулись два пассажирских автобуса. Авария произошла недалеко от деревни Рези в провинции Мадава.
В одном автобусе находились гражданские, во втором — преимущественно военнослужащие из Зиндера. В результате аварии погибли 22 человека, включая обоих водителей и 17 военных. Еще 37 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
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