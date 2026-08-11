В Москве водитель грузовика сбил пиар-директора «Москвички» и скрылся

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 49 0

Екатерину Чаковскую госпитализировали после ДТП на Ходынской улице.

В Москве грузовик сбил пиар-директора Москвички

Фото: Георгий Чернышов/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве водитель грузовика сбил пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. 

ДТП произошло утром на Ходынской улице. 30-летняя Чаковская переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал грузовой автомобиль. После столкновения водитель не остановился и уехал с места происшествия.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу. В настоящее время она находится в реанимации.

Позднее правоохранители установили местонахождение и задержали водителя. По словам бренд-директора издания, мужчина управлял автокраном.

После аварии в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль проведение проверки и установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Нигера столкнулись два пассажирских автобуса. Авария произошла недалеко от деревни Рези в провинции Мадава. 

В одном автобусе находились гражданские, во втором — преимущественно военнослужащие из Зиндера. В результате аварии погибли 22 человека, включая обоих водителей и 17 военных. Еще 37 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.37
-0.24 95.18
-0.11
Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зоди...

Последние новости

21:25
Егор Корнев выиграл золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров баттерфляем
21:13
Лесной секрет долголетия: как грибы продлевают жизнь
21:04
В Москве водитель грузовика сбил пиар-директора «Москвички» и скрылся
20:52
Трамп поблагодарил Путина за освобождение американца Гилмана
20:45
Рассасывать по инструкции: как выбрать таблетки от боли в горле
20:30
Дробовик Курта Кобейна уничтожили спустя почти 30 лет после его смерти

Сейчас читают

Первые кадры с места ДТП: кто был за рулем разбившейся в Екатеринбурге Lamborghini
Вдребезги! Lamborghini врезался в здание в Екатеринбурге
Чтобы не тянул плечи: как выбрать рюкзак для первоклассника
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео