В Москве водитель грузовика сбил пиар-директора «Москвички» и скрылся

В Москве водитель грузовика сбил пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ДТП произошло утром на Ходынской улице. 30-летняя Чаковская переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал грузовой автомобиль. После столкновения водитель не остановился и уехал с места происшествия.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу. В настоящее время она находится в реанимации.

Позднее правоохранители установили местонахождение и задержали водителя. По словам бренд-директора издания, мужчина управлял автокраном.

После аварии в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль проведение проверки и установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Нигера столкнулись два пассажирских автобуса. Авария произошла недалеко от деревни Рези в провинции Мадава.

В одном автобусе находились гражданские, во втором — преимущественно военнослужащие из Зиндера. В результате аварии погибли 22 человека, включая обоих водителей и 17 военных. Еще 37 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

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