Япония в ярости: Путин посетил Итуруп, а Токио заявила о решительном протесте

Путин впервые посетил Курильские острова в рамках рабочей поездки

Исторический визит Владимира Путина на Курилы стал темой номер один в японских СМИ. Глава государства пообщался с жителями Итурупа и рабочими местного рыбзавода, где даже получил неожиданное предложение. За всем наблюдал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Первый визит Владимира Путина на Курилы вызвал дипломатический взрыв. Японские СМИ пестрят заголовками: «Ухудшение отношений Москвы и Токио неизбежно». Премьер Санаэ Такаити напомнила: из-за спорных территорий со времен Второй мировой страны так и не подписали мирный договор.

«Северные острова — это наши территории. Поэтому мы выражаем решительный протест в связи с посещением Владимиром Путиным Итурупа. Этот визит усложнил и без того непростые отношения наших стран», — заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Кто и что усложняет, вопрос неоднозначный: в свежей военной доктрине Токио Москву называют одной из главных угроз. Япония присоединяется к военному союзу США, Канады, Великобритании и Австралии — АУКУС, он призван сдерживать Россию и Китай.

«Визит президента — это демонстрация: Россия держит все под контролем и готова отстаивать свою независимость, на что бы ни рассчитывала Япония», — уверен бывший торговый комиссар Вашингтона в Японии Крейг Пикок.

Впрочем, этот визит показал: Курилы для России — не просто форпост. Итуруп: Владимир Путин на рыбзаводе «Ясный» — сейчас там увеличивают производство икры. Президент охотно ее дегустирует, ему предлагают взять немного с собой.

Курилы держатся не только на рыбном хозяйстве. Здесь добывают полезные ископаемые — золото, серебро, редкий металл рений, который используют при создании авиационных и космических двигателей. Всего за пять лет экономика островов выросла в полтора раза. А вместе с ней — качество жизни.

«Мы в „десятку“ лучших входим. Хочу сказать, что удержать эту цифру трудно, но мы поставили задачу подняться выше по этим показателям», — говорит губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

И вот будто в подтверждение этого тезиса — на улице президента встречают семьи с детьми.

— Какая у вас погода! Курорт! — сказал президент.

— Мы думали, это вы договорились. Но так бывает очень редко.

— Правда?

— Да. Погода улыбается вам.

Говорят здесь не только о погоде, но и о проблемах. Владимир Путин осматривает центральную больницу Итурупа, на месте узнает о нехватке скорых.

В Курильске Владимир Путин посещает школу, которая носит имя героя России Эдуарда Норполова. В музее личные вещи бойца — он погиб на СВО, прикрывая эвакуацию раненных.

«Мы чтим его память, я с его отцом служил, очень важная работа», — сказал президент.

О поддержке участников СВО и их семей на встрече с губернатором президент говорил отдельно — реабилитация, помощь в переобучении, получении профессии, двухпроцентная ипотека.

— Даже в самые отдаленные места я приезжаю встречаться с людьми, и население говорит: все для победы», — говорит губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

— Такие у нас люди, — сказал Путин.

— Да, особенно женщины.

— Генетический код победителя.

В прошлом году к 80-летию разгрома японских фашистов на курильском острове Шумшу открыли мемориальный комплекс. Это отчасти и политический жест: Россия никогда от своего не отступится.

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