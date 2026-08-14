Идеальный дуэт в банке: вкусные рецепты закруток на зиму из кабачков и помидоров

Кабачок и томат — сочетание, проверенное временем. Нейтральная мякоть первого впитывает кислоту и сладость второго, превращаясь в идеальную основу для зимних заготовок.

Самые вкусные варианты заготовок на зиму с этими овощами 5-tv.ru узнал у шеф-повара Зинаиды Тарантиновой.

Острая кабачковая закуска в томатном маринаде — заготовки на зиму

Как приготовить и закатать кабачки в томатной пасте в банке — рецепты заготовок на зиму. Фото: 5-tv.ru

Эта заготовка создана для любителей пикантных блюд. Кисло-сладкий соус с жгучим перцем отлично дополняет мясо с углей и домашние колбаски.

А еще, если оставить семена в чили, закуска получится максимально огненной.

Ингредиенты:

Кабачки молодые — 650 граммов;

Вода питьевая — 500 миллилитров;

Перец чили свежий — 1 штука;

Чеснок — 4 зубчика;

Кетчуп острый — 3 столовые ложки;

Уксус столовый 9-процентный — 3 столовые ложки;

Сахар — 2 столовые ложки;

Масло растительное рафинированное — 2 столовые ложки;

Соль — 1 столовая ложка.

Приготовление:

Нарезать молодые кабачки кружками толщиной 1–1,5 сантиметра. В сотейнике соединить воду, острый кетчуп, сахар и соль, перемешать и довести до кипения, после чего снять с огня. Влить уксус, повторно перемешать. Чеснок нарезать тонкими пластинками, перец чили — колечками (обязательно удалив семена и перегородки, если не требуется экстремальная острота). Равномерно распределить подготовленные чеснок и перец на дне стерилизованной банки объемом 1 литр. Быстро обжарить кружки кабачков с обеих сторон на разогретом растительном масле до золотистого цвета. Плотно, но аккуратно, чтобы не повредить форму, уложить их в банку поверх слоя чеснока и перца. Залить кабачки горячим маринадом так, чтобы вытеснить весь воздух из банки. Укупорить стерилизованной крышкой, перевернуть емкость вверх дном. Укутать одеялом и оставить на сутки. После полного остывания переместить заготовку в темное прохладное место.

Вместо 9-процентного столового уксуса допустимо использовать 5 столовых ложек яблочного или винного уксуса крепостью 5–6 процентов.

Томатное лечо с кабачками и перцем в банке — заготовки на зиму

Как приготовить и закатать кабачки в томатной пасте в банке — рецепты заготовок на зиму. Фото: 5-tv.ru

Классическое лечо в этом исполнении обходится без длительного уваривания и дополнительной стерилизации. Главный секрет — сочные грунтовые помидоры и мясистый красный или желтый перец. Зеленые плоды для этого блюда не подойдут. Кабачки, напротив, можно брать любые, даже переросшие.

Ингредиенты:

Кабачки — 1 килограмм;

Помидоры спелые — 2 килограмма;

Перец сладкий — 1 килограмм;

Масло оливковое рафинированное — 150 граммов;

Уксус белый винный — 80 граммов;

Сахар — 80 граммов;

Соль крупная — 2 столовые ложки.

Приготовление:

Нашинковать сладкий перец соломкой. Кабачки очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками. Помидоры натереть на терке, кожицу удалить. Сложить подготовленные овощи в кастрюлю, довести до кипения, добавить соль, сахар и масло. Варить 15 минут. Влить уксус, тщательно перемешать и снять с плиты. Горячее лечо разложить по сухим стерилизованным банкам, закатать, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Томатная «Татарская песня» с кабачком — заготовки на зиму

Как приготовить и закатать кабачки в томатной пасте в банке — рецепты заготовок на зиму. Фото: 5-tv.ru

Название этого блюда оправдано технологией: долгое томление на слабом огне позволяет всем компонентам объединиться в гармоничный ансамбль. Существуют десятки вариаций такой закуски — с огурцами, баклажанами, но кабачковый вариант остается классикой.

Ингредиенты:

Кабачки — 2 килограмма;

Яблоко — 1 штука;

Перец сладкий — 1 штука;

Лук репчатый — 1 штука;

Морковь — 1 штука;

Перец чили — 1 штука;

Сахар — 200 граммов;

Масло растительное рафинированное — 200 миллилитров;

Томатная паста — 70 граммов;

Соль — 50 граммов;

Чеснок — 5 зубчиков;

Уксус яблочный — 2 столовые ложки;

Перец красный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Нарезать кабачки (кожуру не очищать) брусочками, напоминающими картофель фри. Очистить лук, морковь и яблоко, произвольно нарезать и поместить в чашу блендера. Добавить туда же сладкий и острый перец, предварительно удалив семена и перегородки. Измельчить овощи до однородной массы. Всыпать сахар, соль, влить уксус и растительное масло. Повторно взбить, перелить в кастрюлю с толстым дном, добавить томатную пасту и довести до кипения. Погрузить подготовленные кабачки в соус и варить 1–1,5 часа. Горячую закуску расфасовать по стерилизованным банкам, укупорить крышками, перевернуть, укутать и оставить остывать.

Кабачковая икра с томатной пастой — заготовки на зиму

Как приготовить и закатать кабачки в томатной пасте в банке — рецепты заготовок на зиму. Фото: 5-tv.ru

Этот способ отличается от традиционного: овощи не обжариваются, а запекаются. Благодаря этому они пропекаются равномерно, сохраняя природный вкус и аромат. Получается та самая икра из детства, но с более полезным акцентом.

Ингредиенты:

Кабачок — 1 килограмм;

Морковь — 1 штука;

Лук репчатый — 1 штука;

Томатная паста — 80 граммов;

Масло подсолнечное рафинированное — 3 столовые ложки;

Соль — 1 чайная ложка;

Сахар — 1 чайная ложка;

Перец черный молотый — по вкусу;

Зелень свежая (ассорти) — по вкусу.

Приготовление:

Очистить морковь и лук. Все овощи нарезать крупными кусками. Сложить их в пакет для запекания, добавить соль, сахар, томатную пасту и растительное масло. Запекать при температуре 180 градусов около 40–45 минут до полной готовности овощей. Извлечь содержимое пакета, пробить блендером до состояния пасты. В кипящую массу добавить уксус (из расчета 1 чайная ложка 9- или 6-процентного на 0,5 литра), разлить по стерилизованным банкам, пастеризовать 20 минут и закатать. Без уксуса заготовка хранится только в холодильнике даже в закатанном виде.

Тушеные кабачки в густом томатном соусе — заготовки на зиму

Как приготовить и закатать кабачки в томатной пасте в банке — рецепты заготовок на зиму. Фото: 5-tv.ru

Это блюдо — летнее воспоминание в банке. Молодые кабачки в компании с помидорами и луком томятся до насыщенного состояния. Главное условие надежного хранения — использование уксуса и фасовка исключительно в горячем виде. Кислая среда гарантирует гибель патогенной микрофлоры при отсутствии кислорода.

Ингредиенты:

Кабачки молодые — 600 граммов;

Помидоры крупные — 3 штуки;

Лук репчатый — 1 штука;

Чеснок — 2 зубчика;

Томатная паста — 1 столовая ложка;

Уксус столовый 9-процентный — 1,5 столовые ложки;

Сахар — 1 чайная ложка;

Масло растительное рафинированное — по потребности;

Соль — по вкусу.

Приготовление: