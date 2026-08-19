Лерчек назначили штраф в 763 миллиона рублей

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 59 0

Суд исходил из совокупного дохода блогера за 2017–2022 годы, а не из текущего финансового положения, сообщил адвокат.

Суд назначил блогеру Лерчек штраф — новости

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Суд назначил блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) штраф в размере 763,5 миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

По словам защитника, для расчета использовали показатели за 2017–2022 годы — период ее наибольших доходов, а не текущую финансовую ситуацию.

«Годы для расчета дохода были выбраны произвольно — не сейчас или последние 5 лет, а с 2017 по 2022 — то есть тогда, когда был самый большой доход», — сказал Третьяков.

Он уточнил, что максимальный штраф за коррупционные преступления составляет 500 миллионов рублей, однако дело Чекалиной к этой категории не относится.

Уголовное дело в отношении Лерчек было возобновлено 24 июля. Гагаринский суд Москвы приговорил ее к пяти годам условно и обязал выплатить штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Помимо этого, блогеру на три года запрещено администрировать сайты.

Государственное обвинение осталось недовольным вердиктом. Прокуратура подала апелляцию и настаивает на ужесточении наказания — требует увеличить условный срок с пяти до шести лет.

Защита Лерчек 12 августа подала апелляционную жалобу на приговор. Защита ссылается на отсутствие в действиях клиентки состава преступления и добивается полного оправдания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, грозит замена условного срока на реальное отбывание наказания в колонии. Прокуратура в своей апелляции настаивает на ужесточении наказания, считая назначенный приговор чрезмерно мягким. Представители обвинения просят увеличить условный срок до шести лет и продлить запрет на администрирование сайтов с трех до пяти лет.

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