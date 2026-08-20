На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Владимира

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Из-за ДЦП каждое движение для ребенка — огромная работа.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Вове — шесть. Он читает, пишет, рисует, лепит и очень хочет самостоятельности: например, ходить в школу без помощи взрослых. Но пока каждый шаг — это усилие. Мальчик родился раньше срока и весил чуть больше килограмма. А когда пришло время делать первые шаги, стало понятно: его путь будет не таким, как у большинства детей.

«Поставили диагноз ДЦП в два года. Мы оформили ему инвалидность. И тут уже началась борьба такая у нас», — рассказывает Юлия Антонова, мама Вовы.

Семья искала способы помочь Вове. Первая операция в Москве сняла сильное напряжение в мышцах, но проблемы с движением и походкой остались. После второй — в Тбилиси — мальчик смог отказаться от ходунков. Но сейчас начинается, пожалуй, самая важная часть пути — Вове предстоит научиться правильно двигаться.

«Когда спастичность ослабла, сила в мышце, которую мы можем тренировать, она присутствует, координацию мы можем тренировать. И пока есть это окно терапевтическое, мы можем научить ребенка новым двигательным функциям», — поясняет врач-невролог Нина Маслова.

Встать с пола. Переступить порог. Подняться по ступенькам. Удержать равновесие. И сделать следующий шаг. Все, что большинство детей осваивают незаметно, Вове дается нелегко.

Каждое движение теперь нужно закреплять. После всех успешных операций малышу необходима интенсивная реабилитация.

«Если мы сейчас остановимся, то все, чего мы добились, может уйти, опять упасть на „нет“», — говорит Юлия Антонова.

Для следующего курса нужно 1 200 000 рублей. Мама мальчика не работает, ухаживает за сыном. В семье еще две дочери.

«Очень тяжело. Мне не с кем его оставлять. Нужно постоянно его водить на какие-то занятия: подготовка к школе, бассейн, занятия ЛФК. И поэтому нам приходится обращаться к фондам, к людям», — делится Юлия Антонова.

Пока Вова держится за мамину руку. Но цель — однажды ее отпустить и сделать тот самый шаг самому.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

Давайте вместе поможем Вове. Сделать это просто — достаточно отправить СМС с любой суммой пожертвования на короткий номер 43-75. Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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