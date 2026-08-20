Бойцы ВС РФ восстанавливают линии связи на передовой. Лучшее видео из зоны СВО

|
Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 28 0

«Невидимка» помогает быстро выявлять повреждения.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Военнослужащие подразделения связи группировки «Центр» обеспечивают устойчивую связь между штабом и передовыми подразделениями. Оперативность передачи информации критически важна для боевых действий.

Связисты используют прибор «Невидимка» для быстрого обнаружения и устранения повреждений оптических линий связи, что сокращает время работ.

В подразделении также действует команда, способная развернуть высокоскоростной интернет в полевых условиях, обеспечивая бойцов надежной связью. Профессионализм и техническая грамотность связистов поддерживают высокую оперативность и надежное управление войсками на добропольском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
20 авг
Су-34 уничтожил группу боевиков и пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
19 авг
«Град» уничтожил позиции ВСУ и группу боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
19 авг
Снайперы «Центра» уничтожили «Бабу-ягу» и «Вампира». Лучшее видео из зоны СВО
18 авг
МОГ «Запада» отразили ночную атаку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
18 авг
Расчеты БПЛА оказывают поддержку штурмовикам. Лучшее видео из зоны СВО
17 авг
«Молния-2» уничтожила опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 авг
«Торнадо-С» испепелил командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 авг
Артиллеристы разнесли пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 авг
Су-34 уничтожил склад беспилотников боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
14 авг
Армия России освободила Новониколаевку в ДНР
+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
85.13
-0.03 98.55
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Су-34 уничтожил группу боевиков и пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
6:53
Светлый и добрый символ: Чебурашке исполнилось 60 лет
6:16
Голое тело и узкие джинсы: Лисовец назвал главные тренды осени 2026 года
6:14
МЧС России поможет потушить пожары в Сербии
6:00
Бойцы ВС РФ восстанавливают линии связи на передовой. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

После остановки АЭС Румынии понадобился российский газ
Россиян лишили горящих туров в Турцию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака
Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео