Четыре сценария: как у человека трансформируется ощущение счастья

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Около 30% участников с низкой удовлетворенностью жизнью постепенно улучшили свои показатели на протяжении 25 лет.

Как улучшить свое ментальное состояние: психология

Фото: 5-tv.ru

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NMH: состояние человека в настоящем влияет на его самочувствие в будущем

Текущее психологическое состояние человека способно предопределить качество его жизни на многие годы вперед. Исследование опубликовано в Nature Mental Health.

Ученые пришлик  выводу, что уровень субъективного благополучия, включающий удовлетворенность жизнью и наличие смысла, не является фиксированной величиной и может существенно меняться в течение 25 лет.

Группа исследователей под руководством Кассандры Лайман из Корнелльского университета проанализировала данные более 2400 человек, чтобы понять, как со временем трансформируется ощущение счастья.

Выяснилось, что у большинства людей (около 60%) этот показатель остается стабильным. Однако у 30% участников, начинавших с низких позиций, наблюдался постепенный рост благополучия на протяжении четверти века.

Специалисты отметили, что «люди с низким исходным уровнем благополучия чаще испытывали улучшения, а те, у кого наблюдались выраженные симптомы депрессии, имели самые высокие шансы на значительный прогресс».

Ученые выделили четыре основные траектории развития эмоционального состояния. Помимо стабильной и растущей групп, ученые обнаружили около 8% респондентов, чье изначально высокое благополучие резко снизилось.

Еще 2% участников продемонстрировали стремительный взлет из крайне негативного состояния, хотя половина из них не смогла удержать этот результат.

Авторы исследования подчеркивают, что понимание таких долгосрочных сценариев поможет медикам точнее подбирать терапию. Особенно обнадеживающим стал факт, что 57% участников с признаками депрессии в начале пути смогли значительно улучшить свою жизнь через десятилетия.

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