Разлюбил вас? Почему мужчины становятся агрессивными и злыми

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Необъяснимые вспышки гнева и эмоциональное отчуждение партнеров могут быть признаками глубоких психологических проблем.

Почему муж стал агрессивным и злым причина как спасти брак

Фото: www.globallookpress.com/Sonja Krebs

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Мужчины становятся агрессивными и ленивыми из-за психологических травм

Поведение мужчин, которое часто списывают на особенности характера или лень, на самом деле является реакцией на прошлые травмы или гормональные изменения. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на психотерапевта Питера Мидса.

Эксперт отмечает, что гнев часто маскирует страх или печаль, а состояние, когда мужчине «все равно», является защитным механизмом организма от эмоциональной перегрузки. Важную роль играет и воспитание: мужчины, выросшие с критикующими отцами, склонны закрываться или проявлять агрессию в ответ на любую попытку сближения, которую их нервная система ошибочно считывает как угрозу.

Дополнительным фактором стресса в зрелом возрасте становится андропауза — снижение уровня тестостерона после 50 лет. Это приводит к раздражительности, бессоннице и потере уверенности в себе.

Доктор Мидс подчеркивает, что социальные стереотипы вроде «мужчины не плачут» мешают им вовремя обращаться за помощью, заставляя скрывать свои чувства за трудоголизмом или зависимостями.

Для спасения отношений психотерапевт рекомендует практику осознанности и отказ от автоматических негативных мыслей, которые искажают реальность и провоцируют конфликты. По его мнению, понимание биологических и психологических причин поведения партнера помогает избежать взаимных обвинений и сохранить брак.

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