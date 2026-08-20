Школьников и педагогов со всей страны пригласили на хакатон «Идея Фикс»

Образовательная платформа Сферум при поддержке Министерства просвещения РФ дала старт масштабному всероссийскому хакатону «Идея Фикс». Об этом сообщили организаторы проекта.

К участию приглашаются как ученики, так и преподаватели. Партнерами состязания также выступили сеть детских технопарков «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-куб». Конкурсантам предстоит не просто сгенерировать свежие концепции для сферы образования, но и воплотить их в жизнь.

Заявочная кампания стартует сегодня и продлится до 20 сентября. Для участия необходимо собрать команду из трех-пяти школьников — обязательно под руководством наставника.

Соревнование разбито на три ключевых этапа. На первом — региональном — уровне командам до 27 сентября необходимо подготовить концепцию проекта в формате презентации. Оценка работ — с 5 октября, а уже 20 октября определятся три сильнейшие команды от каждого субъекта. Они получат дипломы, памятные подарки от Сферума и, разумеется, почетную путевку в полуфинал.

Второй этап потребует от финалистов более креативного подхода — нужно представить уже готовые цифровые решения. По итогам полуфинала экспертное жюри отберет двадцать лучших работ. Главные призы — ноутбуки для разработки, умные колонки, подарки от партнеров и, конечно же, ценные бонусы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство просвещения России обнародовало перечень наиболее востребованных специальностей среди абитуриентов техникумов в текущем году. Лидером приемной кампании 2026 года стало направление «Сестринское дело», куда было подано свыше 199 тысяч заявлений. В ведомстве отметили, что основной этап приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования уже завершен.

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