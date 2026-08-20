В Винном городе «Белый мыс» состоится премьера авторского шоу от Ленинград Центра

Премьера «Кабаре вина» пройдет 12 сентября. Режиссерами стали Кейко Ли и Максим Жилин, для которых эта работа стала дебютной, а художественным руководителем резидент-труппы Ленинград Центра выступил Феликс Михайлов. Авторское шоу станет частью насыщенной культурной программы и будет доступно по билетам для гостей эногастрономического кластера в Геленджике.

Шоу пройдет на главной ивент-площадке Белого мыса, архитектура которого отсылает к истории жизни князя Льва Голицына. Форма зала напоминает знаменитый грот, где он устраивал торжественные приемы: пространство освещали десятки свечей, звучала живая музыка, а гостям предлагали лучшие вина из личной коллекции. Именно здесь спустя более ста лет традиция роскошных вечеринок с бокалом в руке получит новое прочтение от санкт-петербургского шоу-пространства «Ленинград Центр».

«Вино — это целая поэзия. Нам хотелось рассказать на театральном языке, что такое вино, и передать через сцену тонкости его вкуса и ощущения от него. Для нас „Кабаре вина“ — это калейдоскоп всего самого лучшего, что есть в разных жанрах, смешение противоположных историй, которые в классическом понимании никогда не смешиваются. И все это сделано очень тонко и вкусно», — рассказывают режиссеры программы Кейко Ли и Максим Жилин.

Для Белого мыса команда впервые создала постановку, посвященную винной культуре, и перенесла опыт создания масштабных сценических шоу в локацию на Черноморском побережье. Так появился особый формат мультижанрового представления, продолжающий главную идею нового городского пространства — влюблять гостей в вино.

«Мы задумывали маршрут по Белому мысу так, чтобы впечатления постепенно сменяли друг друга. Гость приходит с моря, знакомится с винной культурой и историей в Музее вина Голицына и Энотеке, открывает для себя идеальные гастропары в ресторане и в финале оказывается перед сценой. „Кабаре вина“ становится своего рода кульминацией: здесь вино выходит за пределы бокала и превращается в чистую эмоцию», — говорит Дмитрий Левицкий, основатель HURMA Group, соавтор и руководитель проекта Винный город «Белый мыс».

За два часа зрители проживут полноценное впечатление, посвященное вину. Вино, в свою очередь, здесь не сопровождает действие, а становится его героем. Привычные характеристики — от терпкости и кислотности до аромата — впервые обретают визуальную форму через свет, музыку, хореографию, цирковые и акробатические номера. Вместо классического рассказа сомелье возникает живой диалог со зрителем, полный юмора и эмоций, а гастрономическое сопровождение помогает раскрыть характер каждой винной подачи.

«Кабаре вина» объединило на одной сцене артистов Ленинград Центра. Проводником между бокалом и сценой станет Сомелье в исполнении актера и вокалиста Андрея Конюха, знакомого зрителям по постановкам Ленинград Центра и Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

Вместе с ним в программе — Мария Кирпичева, участница шоу «Голос-2», «Артист» и «Ну-ка, все вместе!», а также другие артисты шоу-пространства «Ленинград Центр». Режиссерами программы стали артисты и хореографы Кейко Ли и Максим Жилин, знакомые широкой аудитории по проекту «Танцы» на ТНТ.

Узнать расписание шоу и стоимость билетов можно на официальном сайте Винного города.

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