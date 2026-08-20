«Вкалывают роботы»: в Южной Корее участники реалити-шоу влюбляются в ИИ

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Потенциальных женихов и невест для героев проекта создают по индивидуальным проектам.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Южной Корее участники реалити-шоу влюбляются в ИИ

В Южной Корее решили проверить, способна ли любовь быть искусственной. Там запускают реалити-шоу, в котором участники построят отношения не с людьми, а с персонально созданными ИИ-партнерами.

Обещают, что алгоритм подстроит виртуального возлюбленного под самый изощренный вкус. Учитываться будет все: от интересов до самых сокровенных представлений об идеальном партнере. А потом все, как в обычных отношениях: свидания, переписки и романтическое общение. Авторы проекта заявляют, что хотят выяснить главное - можно ли по-настоящему влюбиться в искусственный интеллект, и чем такая любовь может обернуться в долгосрочной перспективе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что другой герой южнокорейских телеэфиров, солист группы BTS Ким Тэхен, выступающий под псевдонимом Ви, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, связанными с его ухудшающимся слухом. Об этом сообщил журнал Variety.

Артист признался, что ухудшение слуха началось еще во время службы в армии, которую он завершил в июне прошлого года. Однако долгое время он предпочитал не обращать внимания на тревожный симптом. Теперь же ситуация усугубилась настолько, что правое ухо слышит примерно на треть от возможностей левого. Исполнителю приходится регулярно посещать врачей и принимать назначенные препараты.

Проблемы со здоровьем у Ви происходят на фоне корпоративного скандала вокруг его лейбла. В апреле полиция Сеула инициировала арест основателя холдинга HYBE Пана Си Хека, которому вменяют мошенничество с инвесторами на сумму свыше ста миллионов долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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