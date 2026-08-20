Мужчина украл сапборд и переплыл на нем Волгу, чтобы не опоздать на работу

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Ради необычного маршрута пришлось пойти на преступление.

Мужчина украл сапборд и переплыл на нем Волгу, — подробности

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

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Житель Тольятти украл сапборд с турбазы в Жигулевске и переплыл на нем Волгу, чтобы не опоздать на работу. Мужчина признался в содеянном и возместил ущерб. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области.

текстМужчина украл сапборд и переплыл на нем Волгу. ГУ МВД России по Самарской области

В полицию Жигулевска обратился владелец турбазы, расположенной в селе Ширяево. Он сообщил о пропаже спортивного инвентаря стоимостью более 11 тысяч рублей. Правоохранители опросили заявителя и изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент хищения.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Тольятти.

Во время беседы с полицейскими мужчина признался в краже и рассказал, что решил необычным способом добраться до противоположного берега Волги, чтобы попасть на работу вовремя.

По словам задержанного, он не собирался присваивать чужое имущество. Однако мужчина не смог найти владельца сапборда и проник на закрытую территорию базы отдыха, после чего забрал доску.

Мужчина утверждает, что преодолел на сапборде более 30 километров, а затем оставил его у знакомой. Позже женщина выбросила доску вместе с другими вещами тольяттинца.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал вину и полностью возместил причиненный ущерб.

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