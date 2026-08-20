Десять литров на квадратный метр: ливень зальет Москву в ночь на 21 августа

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Первые признаки изменения «настроения» природы появятся уже в четверг вечером.

Погода ночью 21 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Погода

На Москву обрушится сильный ливень в ночь с 20 на 21 августа

Сильный ливень обрушится на Москву в ночь с 20 на 21 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец.

«Вечером — примерно с 20-21 часа — начнется дождь, который в ночь на пятницу перейдет в ливень, выпадет десять литров воды на метр квадратный», — уточнил синоптик.

Он также добавил, что в четверг температура воздуха поднимется до 24 градусов по Цельсию, что является выше климатической нормы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что понять, каким будет бабье лето в 2026 году, можно по природным признакам конца августа. Для этого есть целый ряд народных примет. Одна из них гласит, что если в последнем месяце лета много паутины, то бабье лето будет сухим и продолжительным. А если, напротив, заметили исчезновение пауков, то это стоит воспринимать как сигнал к сырой погоде.

Кроме того, подсказки могут дать и кузнечики. Их стрекотание по вечерам обещает мягкую и сухую осень.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

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