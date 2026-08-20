Ударная группа армии США во главе с авианосцем «Джордж Вашингтон» прибыла в Иран

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Подразделение выполняет задачи в рамках планового развертывания на Ближнем Востоке.

Какие силы армия США перебросила в Иран

Фото: Reuters/US Navy

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Авианосная ударная группа армии США во главе с авианосцем «Джордж Вашингтон» прибыла на Ближний Восток. Об этом сообщили на странице Центрального командования Вооруженных сил США (US CENTCOM) в социальной сети X.

«Авианосная ударная группа во главе с этим кораблем выполняет задачи на Ближнем Востоке в рамках планового развертывания, прибыв в зону ответственности Центрального командования США накануне», — гласит публикация.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует объявить Ормузский пролив территорией Штатов после завершения конфликта с Ираном. По его словам, исламская республика несет ощутимые убытки в ходе боевых действий. Американский лидер также подчеркнул, что армия США полностью контролирует обстановку в проливе, а Иран от этого несет убытки, которые исчисляются миллионами долларов. Морская блокада водоема остается в силе.

Между тем родственники американских моряков сообщают, что командование плохо обеспечивает личный состав — ранее распространилась информация о том, что на авианосце Abraham Lincoln экипажу не дают достаточно еды и не позволяют отдыхать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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