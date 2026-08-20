При выборе спортивной секции для ребенка нужно обращать внимание на нагрузку

Спортивная секция для ребенка — это не только тренировки после школы. Занятия помогают школьнику регулярно двигаться, учиться взаимодействовать с другими детьми и находить увлечение вне учебы.

Но записывать ребенка в первую попавшуюся секцию только потому, что «спорт полезен», не стоит. Важно учитывать возраст, интересы, нагрузку и характер самого школьника. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Сначала спросите ребенка

Главный критерий при выборе спортивной секции — желание самого ребенка. Если школьник категорически не хочет заниматься конкретным видом спорта, заставлять его посещать тренировки регулярно обычно не лучшая идея.

Родителям стоит предложить несколько вариантов и рассказать, чем отличаются занятия. Ребенку может понравиться футбол, плавание, гимнастика, единоборства, танцы или другой вид активности.

Иногда интерес появляется только после пробного занятия. Поэтому перед покупкой абонемента или оформлением в секцию полезно дать ребенку возможность посмотреть тренировку и попробовать себя в ней.

Какая нагрузка подойдет

Возраст ребенка имеет значение. Младшему школьнику необязательно сразу заниматься несколько раз в неделю по много часов. Важнее постепенно привыкнуть к регулярным физическим нагрузкам и понять, нравится ли выбранный вид спорта.

Для подростка спортивная секция может стать более серьезным увлечением. Если школьник хочет заниматься профессионально, количество тренировок и их интенсивность будут выше.

При этом важно учитывать общую нагрузку. У ребенка уже есть школа, домашние задания, дополнительные занятия и время на отдых. Спортивная секция не должна полностью вытеснять сон и свободное время.

Массовый спорт или результат

Перед тем как выбрать спортивную секцию, стоит понять, чего семья ждет от занятий. Для одних родителей главное — чтобы ребенок больше двигался и проводил время с другими детьми. Для других важны соревнования, достижения и спортивные результаты.

Оба варианта нормальны, но подход к выбору будет разным. Если ребенку нужен просто регулярный спорт, не обязательно искать секцию с жестким соревновательным графиком.

Если школьник сам мечтает участвовать в соревнованиях, стоит искать тренера и программу, которые позволяют постепенно повышать уровень.

Тренер важнее вывески

Даже популярная спортивная секция может не подойти конкретному ребенку. Перед записью стоит узнать, кто проводит занятия, как формируются группы и сколько детей занимается одновременно.

Важно посмотреть, как тренер общается со школьниками. Ребенку должно быть понятно, что от него требуется, а занятия не должны строиться исключительно на постоянной критике и страхе ошибиться.

Если есть возможность, лучше посетить пробную тренировку. По ней можно понять, подходит ли ребенку атмосфера и комфортно ли он чувствует себя в группе.

Не забывайте про дорогу

Иногда родители выбирают спортивную секцию по принципу «самую хорошую», не учитывая расстояние. В результате дорога занимает почти столько же времени, сколько сама тренировка.

Для младшего школьника особенно важно, насколько удобно добираться до секции и обратно. Если занятия заканчиваются поздно, взрослым также придется учитывать возможность сопровождать ребенка.

Оптимальный вариант — секция, которую можно регулярно посещать без многочасовых поездок. Даже отличная программа не принесет пользы, если ребенок постоянно пропускает тренировки из-за сложной логистики.

Спорт не должен заменять отдых

Иногда родители пытаются заполнить расписание ребенка школой, репетиторами и несколькими спортивными секциями. В результате у школьника практически не остается свободного времени.

Ребенку нужен отдых, сон и возможность самостоятельно выбирать, чем заняться. Поэтому перед записью в спортивную секцию стоит посмотреть на расписание целиком.

Если после школы ребенок каждый день занят до позднего вечера, дополнительные тренировки могут оказаться лишними. Иногда одна секция, которую школьник действительно любит, полезнее нескольких занятий ради количества.

Когда секцию лучше сменить

Если ребенок постоянно не хочет идти на тренировку, после занятий чувствует себя плохо или интерес к спорту полностью исчез, стоит разобраться в причине.

Возможно, не подходит сам вид спорта, тренер, расписание или уровень нагрузки. Это не означает, что ребенку вообще не нужен спорт. Иногда достаточно попробовать другую секцию или изменить формат занятий.

Важно отличать обычное нежелание идти на тренировку в конкретный день от устойчивого дискомфорта. Если проблема повторяется постоянно, ее стоит обсудить с ребенком.

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