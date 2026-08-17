Эта летняя мелочь способна убить авто: что проверить в машине перед осенью

Автоэксперт Попов: осенью машина перегревается от налипших на радиатор мошек

Оказывается, и без летней жары автомобиль все равно может «кипеть». И это не единственная проблема, которой самый теплый сезон года награждает водителей.

Что происходит с радиатором за лето и насколько критична замена «дворников» именно осенью? Как пережить межсезонье без поломок и сэкономить на ремонте, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Радиатор: что проверить в машине перед осенними холодами

Что нужно проверить в машине перед наступлением осени, как подготовить авто к холодам. Фото: www.globallookpress.com/Alexander Schnurer

Главное отличие летней эксплуатации автомобиля от зимней — это не только жара, но и обилие пыли, а также мошкары, комаров и другой органики в воздушном потоке. Именно насекомые становятся причиной серьезных проблем с охлаждением двигателя.

«Они налипают на радиатор, и потом, когда мы входим с вами в осенний период, это все начинает закисать и плесневеть. И превращается в такую шубу из плесени, которая по зиме, может быть, и хорошо выглядит, работает. Она перекрывает радиатор», — предупреждает Попов.

Эта «шуба» ведет себя как картонка, которую раньше ставили перед радиатором машины для ускорения прогрева. Однако барьер толщиной в сантиметр из гниющей органики может привести к перегреву и даже закипанию мотора.

«В двух своих автомобилях я натыкался на то, что у меня к середине осени машина начинала закипать. Я грешил на термостат, еще на что-то другое. А потом, когда я снял этот самый бампер и увидел обнаженный радиатор, я обалдел», — делится автоэксперт.

Что делать? Как только заканчивается сезон комаров и мошек, необходимо заехать на сервис или провести чистку самостоятельно. Для этого нужно подлезть снизу и аккуратно, с помощью мойки высокого давления (не более 50–60 атмосфер, так как радиатор — конструкция хрупкая), смыть налипшую органику.

Фильтры: что проверить в машине перед осенними холодами

Что нужно проверить в машине перед наступлением осени, как подготовить авто к холодам. Фото: www.globallookpress.com/Marijan Murat

Второй обязательный пункт осенней подготовки касается фильтров, которые препятствуют движению пыли по впускному коллектору. После летнего сезона их необходимо проверить и, при необходимости, заменить.

Особое внимание стоит уделить автомобилям, которые путешествовали на юг.

«Надо знать, что существуют виды термитов, которые с наслаждением пожирают электроизоляцию, вот эту виниловую изоляцию», — предостерегает Попов.

Если есть время и возможность, проведите обследование электропроводки под капотом. Особенно актуально это для авто, которые подолгу стояли в кемпингах или на трассах. У них важно проверить, не разрушилась ли изоляция, нет ли следов жизнедеятельности грызунов или насекомых.

Лак и покрытие: что проверить в машине перед осенними холодами

Что нужно проверить в машине перед наступлением осени, как подготовить авто к холодам. Фото: www.globallookpress.com/Christin Klose

На кузове автомобиля могут появляться незаметные на первый взгляд повреждения — царапины и трещины, возникающие из‑за ударов камней, гравия или веток.

На самом деле, такие дефекты несут серьезную угрозу: сквозь них влага беспрепятственно проникает к металлическому основанию, провоцируя коррозию.

В преддверии межсезонья стоит внимательно осмотреть лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановить его. Можно также оклеить кузов машины защитной пленкой.

Резинки, свет и «дворники»: что проверить в машине перед осенними холодами

Что нужно проверить в машине перед наступлением осени, как подготовить авто к холодам. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Переход к зиме требует отдельного набора процедур, которые лучше провести до наступления минусовых температур.

Вот, что нужно успеть до холодов:

1) Смазка резинок.

«Нужно купить силиконовую смазку и обработать все резинки, которые входные группы в салон, в багажник, капот. Чтобы, когда придет неожиданный минус, мы не стояли перед машиной, которая вроде как открыта, а открыть ее нельзя», — советует Попов.

2) Полировка фар.

«Зима — это не только зима, но это еще и вход в темное время суток. Поэтому нужно, соответственно, привести фары, и оптику, и внешние световые приборы», — объясняет он.

3) Замена щеток стеклоочистителя. Мало кто задумывается, но это сезонный товар.

«Лучший вариант их замены — это не при выходе из зимы в лето, а при выходе из осени в зиму. Потому что зимой мы на стекло получаем гораздо больше осадков, гораздо больше нужно сметать», — отмечает специалист.

4) Проверка зимнего пакета. Необходимо удостовериться в исправности всех опций: подогрева зеркал, стекол и сидений, если они предусмотрены комплектацией.

Плановые замены технических жидкостей также лучше проводить до наступления заморозков. Обычно эту процедуру проводят каждые два-три сезона. То же самое касается и моторного масла.

Для дизельных автомобилей также актуален вопрос противожелейных присадок. В них есть антигель-жидкости, которые надо доливать на ранних этапах зимы. Их стоит хотя бы просто заготовить.

Отдельный пункт — зимние колеса.

«Не забывая о том, что требования по остаточной глубине рисунка протектора зимнего колеса сурово отличается от летнего. Если у летнего это 1,8 миллиметра, то у зимнего колеса минимальная допустимая остаточная глубина — четыре миллиметра», — напоминает Попов.

Аккумулятор: что проверить в машине перед осенними холодами

Что нужно проверить в машине перед наступлением осени, как подготовить авто к холодам. Фото: www.globallookpress.com/Karl-Heinz Spremberg

Что касается свинцово-кислотного аккумулятора, у него есть проблема — это изменение плотности электролита. Если в машине обслуживаемый аккумулятор, то можно попытаться также перед зимой его проверить. Но на современных автомобилях стоят в основном необслуживаемые.

Проверить состояние такого аккумулятора можно только его способностью отдавать большой ток с помощью нагрузочной вилки. При этом ареометр для измерения плотности в современных моделях использовать часто некуда.

Что касается свечей зажигания, то тут все категорично: не трогать, если машина едет.

«За всю свою сознательную жизнь, кроме автомобилей ВАЗ-213, ВАЗ-2105, на всех остальных автомобилях… ни разу в жизни я не выкручивал свечи. Это пишут люди, которые реально не представляют, как устроен современный автомобиль», — заявляет Попов.

К свечам стоит проявлять внимание только при появлении явных признаков проблем с системой зажигания: рывках, потере мощности, пропусках.