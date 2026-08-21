Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для шестилетнего Вовы

У мальчика ДЦП.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Для шестилетнего Вовы каждое движение дается с огромным трудом из-за ДЦП.
Две операции уже помогли мальчику сделать первые важные шаги к мечте — уверенно стоять на ногах. Теперь главное — продолжать реабилитацию и не потерять достигнутое. Для следующего курса семье нужна финансовая поддержка.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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