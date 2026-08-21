«Я этого ждала»: Любовь Успенская счастлива, что ее дочь решила поменять фамилию

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 77 0

Певица давно мечтала об этом, однако никогда не давила на Татьяну.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Любовь Успенская счастлива, что ее дочь решила поменять фамилию

Певица Любовь Успенская счастлива, что ее дочь Татьяна Плаксина решила поменять фамилию. Об этом исполнительница городских романсов и русского шансона рассказала корреспонденту 5-tv.ru на своем большом летнем концерте, который состоялся в Москве.

«Я хотела этого (чтобы дочь взяла фамилию Успенская. — Прим. ред.). И я ждала ее решения», — сказала Любовь Успенская, отвечая на вопрос о том, как она отнеслась к тому, что Татьяна решила поменять фамилию.

По словам исполнительницы, после того, как ее дочь в СМИ начали представлять Успенской, девушку это еще сильнее вдохновило. Сейчас Татьяна, как уточнила Любовь, работает над тем, чтобы официально поменять фамилию в паспорте.

О том, сколько времени займет эта процедура, артистка уточнять не стала. При этом Любовь Успенская подчеркнула: она искренне рада, что дочь приняла такое важное решение.

Также в разговоре с журналистом певица коснулась и другой личной темы. Она призналась, что давно мечтает стать бабушкой, однако Татьяна и ее избранник Артем пока не спешат обрадовать Успенскую хорошей новостью.

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