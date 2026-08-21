«Я этого ждала»: Любовь Успенская счастлива, что ее дочь решила поменять фамилию

Любовь Успенская счастлива, что ее дочь решила поменять фамилию

Певица Любовь Успенская счастлива, что ее дочь Татьяна Плаксина решила поменять фамилию. Об этом исполнительница городских романсов и русского шансона рассказала корреспонденту 5-tv.ru на своем большом летнем концерте, который состоялся в Москве.

«Я хотела этого (чтобы дочь взяла фамилию Успенская. — Прим. ред.). И я ждала ее решения», — сказала Любовь Успенская, отвечая на вопрос о том, как она отнеслась к тому, что Татьяна решила поменять фамилию.

По словам исполнительницы, после того, как ее дочь в СМИ начали представлять Успенской, девушку это еще сильнее вдохновило. Сейчас Татьяна, как уточнила Любовь, работает над тем, чтобы официально поменять фамилию в паспорте.

О том, сколько времени займет эта процедура, артистка уточнять не стала. При этом Любовь Успенская подчеркнула: она искренне рада, что дочь приняла такое важное решение.

Также в разговоре с журналистом певица коснулась и другой личной темы. Она призналась, что давно мечтает стать бабушкой, однако Татьяна и ее избранник Артем пока не спешат обрадовать Успенскую хорошей новостью.

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