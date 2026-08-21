В России обновят правила проведения диспансеризации: что изменится для пациентов

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 63 0

Новый порядок вступит с силу с 1 сентября.

Как изменятся правила проведения диспансеризации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Минздрав РФ с 1 сентября обновит правила проведения диспансеризации

С 1 сентября в России начнут действовать новые правила проведения диспансеризации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Минздрава РФ.

Так, согласно нововведениям, начиная с осени врачи будут обязаны вносить в карту пациента информацию о липидном профиле. Это значит, в том числе, что медики начнут записывать данные о концентрации холестерина в крови.

Помимо этого, специалисты, основываясь на анализах человека, будут оценивать вероятность ишемической болезни сердца. А после прохождения второго этапа диспансеризации в карте пациента появится еще и результат осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты.

До этого Минздрав РФ сообщил о том, что с 1 сентября в силу вступает обновленный порядок выдачи медицинскими организациями справок и заключений. Самое главное изменение — расширение круга лиц, которые имеют право на получение этих документов. Раньше справки и заключения выдавались только самому пациенту либо его законному представителю. Теперь перечень получателей будет значительно шире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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