Киевский режим активизировал попытки теракта в Москве и области с помощью БПЛА

ВСУ стали совершать больше попыток терактов с применением БПЛА в Москве

Киев активизировал попытки совершения терактов с беспилотными летательными аппаратами в Москве и Московской области. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Киевский режим в условиях нарастающего давления Вооруженных сил РФ на линии боевого соприкосновения, а также неспособности нанесения значимого поражения критически важным объектам в Московском регионе <…> активизировал попытки совершения диверсионно-террористического акта (ДТА) в Москве и Московской области», — сообщили в ведомстве.

Для диверсий ВСУ используют недальнобойные дроны, запуская их рядом с целями.

Также, по данным ФСБ, украинские мошенники через кол-центры звонят гражданам РФ под видом Центробанка, Росфинмониторинга, налоговой инспекции и ФСБ. Они под предлогом «участия в спецоперации» приказывают жертвам покупать БПЛА, обустраивать площадки для запуска и предоставлять свои сим-карты для обеспечения связи.

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