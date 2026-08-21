Киевский режим активизировал попытки теракта в Москве и области с помощью БПЛА

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 48 0

Из-за кризиса на фронте и провала дальнобойных ударов Киев перешел на дроны ближнего действия и усилил вербовку пособников среди россиян.

Как ВСУ пытаются совершать теракты в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

ВСУ стали совершать больше попыток терактов с применением БПЛА в Москве

Киев активизировал попытки совершения терактов с беспилотными летательными аппаратами в Москве и Московской области. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Киевский режим в условиях нарастающего давления Вооруженных сил РФ на линии боевого соприкосновения, а также неспособности нанесения значимого поражения критически важным объектам в Московском регионе <…> активизировал попытки совершения диверсионно-террористического акта (ДТА) в Москве и Московской области», — сообщили в ведомстве.

Для диверсий ВСУ используют недальнобойные дроны, запуская их рядом с целями.

Также, по данным ФСБ, украинские мошенники через кол-центры звонят гражданам РФ под видом Центробанка, Росфинмониторинга, налоговой инспекции и ФСБ. Они под предлогом «участия в спецоперации» приказывают жертвам покупать БПЛА, обустраивать площадки для запуска и предоставлять свои сим-карты для обеспечения связи.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предотвратила покушение на сотрудника военкомата на Кубани.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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