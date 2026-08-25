Психиатр назвала признаки опасных для здоровья навязчивых мыслей

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 50 0

Специалист рассказала, в каких случаях постоянные переживания могут навредить организму.

Когда навязчивые мысли опасны для здоровья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Психиатр Касперович: Навязчивые мысли могут стать проблемой, если мешают спать

Навязчивые мысли могут стать проблемой, если начинают мешать человеку спать, работать и полноценно жить, рассказала в беседе с журналистами портала Газета.ру психиатр-нарколог Мария Касперович. По словам специалиста, обычная склонность к размышлениям отличается от состояния, при котором человек уже не способен контролировать поток мыслей.

Врач пояснила, что многие пациенты воспринимают постоянный анализ событий как особенность характера, но не все так однозначно.

«Пациенты говорят: „Я просто слишком много думаю“, „Я всегда все анализирую“. Но между склонностью к размышлениям и навязчивостями есть разница. В первом случае человек управляет мыслями. Во втором — мысли управляют человеком», — отметила Касперович.

По словам психиатра, подобные состояния могут сопровождать тревожные расстройства, депрессию, обсессивно-компульсивное расстройство или последствия длительного стресса. Постоянное возвращение к одной и той же проблеме способно приводить к эмоциональному истощению, даже если человек не испытывает физической нагрузки.

Специалист добавила, что тревожные размышления становятся поводом обратиться за помощью, если продолжаются неделями, нарушают сон, мешают концентрации или заставляют избегать привычных ситуаций.

Современный поток информации и активное использование социальных сетей, по ее словам, также могут усиливать ощущение, что мозг постоянно находится в состоянии напряжения.

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